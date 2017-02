Vecinos de Araure denuncian irregularidades en distribución de alimentos

Habitantes de Araure parte alta específicamente en las adyacencias de la Cancha Pedro Rodas, denuncian irregularidades en cuanto a la distribución de alimentos por parte del Clap del sector, afirman haber entregado un dinero para el azúcar y hasta los momentos no ha llegado el tan deseado producto.

En conversaciones con un grupo de vecinos que nos hicieron llegar su denuncia, afirmaron haber entregado un dinero para la compra del azúcar y hasta los momentos no han entregado este producto: “Desde noviembre estamos esperando que nos llegue el azúcar, dimos un dinero extra y nada, mas tarde nos enteramos que estamos sufriendo las divisiones que hay dentro del consejo comunal y del CLAP, al parecer están divididos entonces se van al centro de distribución de alimentos para solicitar las bolas y presuntamente dijeron que no hasta que la situación no se solventara eso, que no era posible que en un mismo consejo comunal hubiesen dos Clap y hasta que no se pusieran de acuerdo no van a dar la azúcar, entonces de verdad nosotros como habitantes de este sector queremos que de verdad nos repartan la bolsa de la comida porque ya eso estaba pago”.

habitantes de este populoso sector de Araure hacen un llamada a la alcaldesa Nubia Cupare para que supervisen con mayor atención la distribución de alimentos en ese municipio.