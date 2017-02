UNT “Todo el mundo sabe la corrupción que hay en la distribución de alimentos”

Julio Cesar Rojas

Lic.julio.rojas@gmail.com

La juventud de Un Nuevo Tiempo le salieron al paso a las declaraciones realizadas por miembros del PSUV del Municipio Páez ofrecidas el día miércoles donde afirmaron el total apoyo a la gestión del alcalde Efrén Pérez, a los concejales Joel Pichardo, Laura Guedez y José Ángel López como coordinador de los CLAP, diciendo que las palabras expresadas por Edgar Rivero fueron infames al referirse el alto nivel de corrupción dentro de la distribución de alimentos y que sobran las denuncias.

Sobre el tema los dirigentes juveniles expresaron: “No es cuento, ni tampoco son falsas las acusaciones realizadas por nosotros para fundamentar la denuncia realizada en torno al caso de presunta corrupción en los CLAP del municipio Páez, en esta ocasión, no hemos transformados en interlocutores válidos y por lógica también hemos traducido este clamor popular, que evidencia a simple vista que existen irregularidades bastantes serías, del tamaño del monumento de la espiga de Acarigua”.

“Totalmente desencajadas las infelices declaraciones emitidas por el circo de adulantes arreados por quienes detrás de ellos se ocultan, las múltiples denuncias de presuntas irregularidades y oscuros manejos en los CLAP provienen de las mismas comunidades que a diario acuden a los medios de comunicación ante la impotencia de no ver encausadas sus inquietudes por quienes, al decir de ellos, se pagan y se dan el vuelto en el manejo de los mismos” comentaron los dirigentes de UNT.

Sobre las denuncias esto fue lo que dijeron los jóvenes opositores: “Tales denuncias están allí a la vista, en la prensa escrita y audiovisual, constituyen “noticia criminis” y lo que se ha hecho es extender la voz de las comunidades al órgano que por mandato constitucional y legal tiene la responsabilidad de ordenar y dirigir la investigación para determinar la perpetración de hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, como lo es el Ministerio Público”.

Estos en rueda de prensa se preguntaban que si nada de estas denuncias son reales cuál sería el temor y esto fue lo que dijeron: “Por consiguiente, cuál es el miedo, el que nada debe nada temer, permitan estos cuestionados señores, sin ejercer presión política alguna, se adelanten tales investigaciones en las cuales deben ser escuchadas la infinidad de denuncias hechas por las propias comunidades que vociferaban abiertamente tal situación en el manejo y entrega de las bolsas de comida, los famosos perniles y los aún más famosos juguetes que se quedaron el camino a decir de la propia ciudadanía”.

En cuanto a la distribución de los alimentos, esto fue lo que se dijo: “Por otra parte, hay que ser bien caradura para afirmar que las bolsas de comida llegan a las comunidades cada 21 días, ese cuento chino no se los cree nadie, acá hay comunidades que no ven las bolsas de comida desde el pasado mes de diciembre, ellos lo saben muy bien, sobretodo el zar de los juegos y apuestas”.

“En cuanto a la amenaza de demanda hecha por el otrora experto en “comer” de la llamada cuarta y ahora furibundo merendero de la moribunda quinta, vaya buscando unas cuantas resmas de papel para que coloque allí los demandados, pues según todas denuncias hechas en los diferentes medios son varias docenas de personas las que han exteriorizado las irregularidades y manejos presuntos”.

Para culminar los dirigentes juveniles de Un Nuevo Tiempo expresaron: “Seremos insistentes, vuelvo y repito nuestro propósito es marcar un precedente a favor del pueblo, develar que la gestión de Efrén Pérez no es tan pulcra como se dice y él se jacta de reflejar en avisos de prensa pagados con el dinero de los contribuyentes de esta localidad”.

Los jóvenes políticos esperan que las denuncias formuladas ante la Fiscalía del Ministerio Público tengan efectividad y arrojen resultados positivos porque su juicio la corrupción es los CLAPS es inminente.