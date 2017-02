¿Tienes whatsapp? Conoce 7 tips para usarlo y promover tu Marca Personal



Whatsapp la popular aplicación de mensajería instantánea es una plataforma digital con gran penetración e ideal para posicionar tu Marca Personal al mostrar y compartir experiencias, conocimientos e información.

Gabriel Patrizzi, experto en Branding Personal, aconseja aprovecharla para reforzar vínculos y gestionar la presencia online. Tendencias Digitales destaca que de los más de 16 millones de usuarios de Internet en Venezuela, 63% utiliza las redes sociales para para chatear.

“Aprovechar los chats desde los teléfonos móviles, te permitirá tener una exposición consistente y coherente que apunte a generar confianza y credibilidad con quienes buscas relacionarte”, dice.

Whatsapp, según el sitio web Wallstreetpoint, superó en 2016 los 900 millones de usuarios, una de las plataformas sociales más utilizadas a nivel mundial junto a Youtube y Facebook. Es ideal para compartir fotos, videos, enlaces a blogs y páginas webs, lo que la hace una app muy potente.

Patrizzi -dictará junto a María Elena Monroy y Daniel Pulve, el Taller “Branding Personal para Millenials”, el próximo sábado, 11 de febrero en Caracas y comparte 7 consejos para que hagas un buen uso de Whatsapp, con miras a potenciar tu Marca Personal:

Promociona tus contenidos digitales -publicados en las diversos medios online- a través de WS para incrementar las audiencias de esas plataformas.

Prepara una buena base de datos.

Genera comunicación directa y segmentada.

Propicia la comunicación bidireccional. Responde siempre de manera personalizada a quién interactúa contigo por el contenido enviado, no querrás parecer un robot.

Comparte contenidos por este medio solo con quienes realmente están interesados en recibirlos, no con todos tus contactos. Así, evitarás convertirte en un spam. Un usuario abrumado por mensajería puede bloquear cualquier oportunidad futura de comunicación.

Mantén un avatar y estado que apunten a promover tu Marca Personal.

Redacta mensajes con un Call to Action (invita a compartir, leer, ver, comentar, probar).

