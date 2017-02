Solicitan a Ministro @RHugbe recuperación de Aldea Universitaria

Julio Cesar Rojas

Lic.julio.rojas@gmail.com

Entre maleza, desidia y oscuridad son a penas unos de los tantos factores que han invadido los espacios de la Aldea Metropolitana de Acarigua-Araure, siendo esta la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, por tal motivo estudiantes de esta importante casa de estudios manifiestan sentirse abandonados por las autoridades regionales y municipales debido al estado en el cual se encuentra este recinto académico.

Al llegar a la sede de esta casa de estudios nos encontramos con algunos alumnos el cual nos contaron que de noche eso era un peligro andar por ahí, a pesar que habían algunos funcionarios policiales estos no bastaban para resguardar la zona, sobre el tema esto fue lo que nos dijo un grupo de estudiantes: “ESto de noche es muy peligroso, no hay ni un bombillo, de paso cuando uno viene para la universidad ya casi que los taxis no se quieren meter hacia acá por el mal estado de la vía, eso hay una huequera para mas completar hay un bote de aguas negras, ojala el Ministro Hugbel Roa ya que es de Acarigua pasara por aquí y viera en las condiciones que está la aldea universitaria”.

El equipo reporteril del Diario El Regional dio un recorrido por las instalaciones de la Aldea y a simple vista se nota el total abandono que esta está padeciendo, las áreas verdes llenas de maleza, el estacionamiento totalmente desolado, la plaza Páez está en las mismas, oscuridad total, la estatua rayada, el piso reventado, de verdad una tristeza como estos dos sitios tan emblemáticos del estado estén en estas condiciones.

Es importante recordar que esta estructura estaba totalmente abandonada, anteriormente se había construido para la posible Alcaldía Metropolitana de Acarigua-Araure, a la final dicho proyecto nunca se concretó, luego un grupo de estudiantes de la UNELLEZ Municipalizada dieron la guerra para que esta fuera su sede y tampoco lograron nada, la UNELLEZ desde el 2004 desarrolla sus actividades académicas en el Liceo Eduardo Chollet Boada y en la actualidad siguen ahí, 12 años en al intemperie, esto indica que la problemática universitaria va mas allá de la Aldea Metropolitana, es un problema coyuntural.

Los estudiantes de esta importante casa de estudios, solicitan a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria, Gobierno regional y ambas Alcaldías para que no dejen perder este espacio que tantos profesionales saca para el país.