Río de aguas servidas causan contaminación frente a la Plaza Páez

Julio Cesar Rojas

Lic.julio.rojas@gmail.com

Ya son de cinco meses que lleva un bote de aguas servidas en la avenida 5 de Diciembre a la altura de la Plaza Páez causando una perturbadora contaminación en el lugar afectando a los vendedores de la zona como también a los transeúntes y conductores que transitan por esa importante arteria vial que une a las ciudades gemelas.

En recorrido por la zona, pudimos observar el gran bote que está muy cerca de los restaurantes de comida rápida, el olor es insoportable y la gente cada dia se queja mas de la situación.

Sobre el tema hablamos con uno de los comerciantes de la zona y esto fue lo que nos comentó sobre este problema que hasta el dia de hoy va para 5 meses afectado a los lugareños: “De verdad ya esto es un abuso, esto tiene mucho tiempo asi, ya la gente ni se para a comer aquí por el fuerte olor que produce esa cloaca, ya nosotros hemos hecho varias veces la denuncia pero por lo que se ve no le paran a nada, sera que el alcalde no se entera de lo que pasa en el municipio o el presidente de Hidrosportuguesa no tiene personal para que le informe de los problemas del estado”.

Usuarios y comerciantes de la zona solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a este problema y le den una pronta solución.