Reimpulsan operatividad del Central Azucarero Motatán para incrementar productividad

Para lograr una mayor producción y mejorar la eficiencia del Central Azucarero Motatán, ubicado en el municipio Motatán, en el estado Trujillo, dentro de esta factoría se adelanta una serie de acciones destinadas a reimpulsar su funcionamiento en beneficio del pueblo.

El presidente de la CVA Azúcar, Faiez Kassen, señaló que la intervención a la que está siendo sometido el Central se lleva a cabo para mejorar la eficiencia de esta empresa estatal que por diversos motivos se ha visto afectada en los últimos meses.

“Esta es una acción del gobierno en conjunta con todas las fuerzas vivas del estado que buscan el beneficio y desarrollo económico del sector. Hay un plan azucarero en el estado que debemos recuperar con el central. Tenemos un historial de seis años que el Central Motatán no ha podido producir por diferentes causas”, expresó este martes durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en el municipio Pampanito.

Destacó que estas acciones están dentro del decreto 474 que es la junta interventora y liquidadora para diseñar una estrategia en conjunto con la gobernación y las fuerzas vivas del estado, y presentar una alternativa económica viable, efectiva y eficiente que permita crear empleo efectivo en la comunidad, tener la disponibilidad del rubro y desarrollar el campo venezolano con la siembra de la caña.

Además de esta acción interventora del central que se viene dando, se refirió a la detención de 13 trabajadores por el boicot que generaron al paralizar las funciones de la factoría. A estos trabajadores se les están garantizando sus derechos.

“Es todo un sistema que se activa y se reactiva, que no puede ser que 12 o 13 personas por intereses particulares y no colectivos frenen el desarrollo integral, ni siquiera del central, sino de un estado y un país. Responsablemente quiero decir que se someterá a cualquier investigación no sólo el gerente, sino cualquier persona que tenga que ver con el mal uso, desviación y malversación del rubro azúcar.

Kassen destacó que con esta intervención habrá una actividad económica rentable y un modelo de gestión distinta, en el que no sea la anarquía la que prevalezca, sino la convicción de que hay que cuidar en el central para que se mantenga operativo en el tiempo, de manera tal que las inversiones que se hagan sean cuidadas y preservadas para que esta industria persista en el tiempo.

En paralelo a esto se busca la recuperación en cuanto al acceso y disponibilidad del rubro y que se reactive el sector económico agrícola y semi-industrial.

“Iremos a un proceso de intervención y estamos trabajando sobre políticas para la inserción de los compañeros que a lo mejor no queden calificados para formar parte de esta empresa que estamos evaluando se llame Fabrico Ojeda en honor a ese grande del socialismo y la revolución”, señaló.

En 2016 el Central Motatán recibió una inversión de más de 1.000 millones de bolívares, de los cuales el 514 millones se destinaron al pago de compromisos laborales, más de 112 millones en compra de crudo y en inversión industrial 419 millones de bolívares, lo que permitió el arranque de la factoría.

Señaló que está prevista una inversión de 200 millones de bolívares para hacer reparaciones pertinentes a medida que se desarrolle la revisión que contempla la mencionada intervención en este central azucarero, que se estima dure no más de tres meses para que a mediados de mayo se inicie la primera zafra de este año.

Nueve centrales a escala nacional

El presidente de CVA Azúcar resaltó los esfuerzos que el gobierno Revolucionario ha hecho para la recuperación y repotenciación, no sólo del Central Motatán, sino de los nueve que el Estado tiene bajo su tutela a escala nacional y otro que funcionará en Guanare, estado Portuguesa.

“El Central Motatán es un fábrica de azúcar y otros derivados que forma parte de una batería de nueve centrales a nivel nacional. Inclusive un central que pronto va a comenzar su funcionamiento en Guanare, estado Portuguesa”.

Refirió que a esos nueve centrales se suman seis centrales privados que tienen el manejo del 70 % de la superficie de caña en el país, es decir, que “tienen la corresponsabilidad de acompañar al Estado en el desarrollo de la superficie de caña pero también en la producción de azúcar”.

Agregó que el 70 % de los productores del cultivo de caña de azúcar están alrededor de los centrales del Estado, lo que significa que la gran mayoría de los cañicultores que arriman a las factorías estatales son pequeños.

“A estos productores que son más de 5.200 a nivel nacional tenemos que garantizarles que la producción sea recibida, procesada y que haya un beneficio mutuo con nuestros productores”, dijo.

Kassen sostuvo que parte de ese impulso que el Gobierno le viene dando a estos centrales se concreta, por ejemplo, con la apertura del Central Santa Elena (Portuguesa), recuperado con una inversión de más de 2.000 millones de bolívares, mientras que para finales de febrero de este año se prevé el arranque del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (Barinas), donde han sido invertidos más de 1.800 millones de bolívares.