Oswaldo Coronado: No es hora de achinchorrarse hay que salir a recoger cosecha

Daniela Caldera. Guanare —

“Tengan presente que este año habrá elecciones de Gobernadores y Alcaldes, no es hora de desanimarse. Hay que apoyar a nuestros candidatos donde estén y si es preciso medirnos, como tal parece, hagámoslo, sin temor”.

Así se expresa Oswaldo Coronado, dirigente de Vente Venezuela quien dice que “no olvidemos que nuestra selección (o preselección como llaman algunos) del candidato interno de VENTE en el estado Portuguesa, José Ruiz, no es producto de negociaciones, ha sido el tesón y la constancia de quienes creemos en la meritocracia, quienes buscamos lo mejor, sin ánimo de llegar a obtener beneficios personales, prebendas o haciendo cálculos políticos”.

Dice Coronado que “es hora de tomar definiciones y comienzo dando el ejemplo como miembro de la Dirección Ejecutiva Estadal de Vente en Portuguesa, respaldo y apoyo incondicionalmente a José Ruiz Parra a la Gobernación del estado.

Es mi posición personal y espero que seamos muchos, afiliados o no, que respaldemos a este hombre que viene haciendo un trabajo muy organizado y como buen agricultor que es, ya comienza a germinar la siembra y pronto veremos los frutos. Y para terminar no descartemos mega elecciones este año. Ánimo, no es hora de achinchorrarse hay que salir a llevar sol para recoger una buena cosecha”.