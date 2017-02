Ministro del Trabajo anuncia que habrá “tantos aumentos salariales como sean requeridos”

El ministro para el Trabajo, Jesús Torrealba, indicó este domingo que el gobierno anunciará los aumentos salariales que considere necesarios para la recuperación del poder adquisitivo.

“Se producirán tantos aumentos salariales como sean requeridos para no dejar a la buena de Dios a los trabajadores. Hemos aumentado en un 50% el salario mínimo este año. Nuestra intención, como política de gobierno, es proteger el empleo y que este poder adquisitivo no se vea impactado por la inflación criminal e inducida y que no sea afectado por los grandes males de nuestra economía, que tienen que ver con la especulación, el acaparamiento, con el contrabando de extracción y con un nuevo mal sobrevenido, que yo diría que es el bachaquerismo, primer enemigo del salario y de los trabajadores”, indicó Torrealba en entrevista con el diario El Universal.

El funcionario consideró el aumento de los cestaticket por encima del salario mínimo como una herramienta válida para la protección de los trabajadores.

Asimismo, señaló que “estamos esperando propuestas, si surgen por parte del sector privado, de Fedecámaras, y por nuestra parte también trabajando para que no se produzca una injusticia del sector privado que convierta al salario mínimo en salario único. Lo subrayamos: el salario mínimo no es el salario único. Tiene que haber mecanismos de escalas o diferenciación de los ingresos en el sector privado”.