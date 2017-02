Maura Torrealba, AD: Carnet de la patria es una estrategia para contar cuánta gente les queda

Daniela Caldera | Guanare

La dirigencia de Acción Democrática en Guanare, en la voz de Maura Torrealba, ofrecieron declaraciones este martes, retomando su agenda comunicacional, donde hicieron énfasis en que es el momento oportuno de salir a la calle y pedir a este régimen y al mismo CNE que publique el cronograma de elecciones regionales.

Al respecto, Torrealba en representación de la tolda blanca dijo que, da pena como se encuentra la crisis en general, donde no se consiguen las medicinas más comunes, resaltando que una con la que ella es medicada esta por el orden de los cuarenta mil bolívares.

De igual manera, pide al pueblo venezolano que no se deje engañar más, alegando que el famoso carnet de la patria, es para inscribirlos en el Psuv, siendo una forma de contarse, según lo dicho por Jacqueline Farías, donde le preguntan a los carnetizados, a qué partido pertenece, si han estado inscritos en alguna organización etc, con el objetivo de contarse, “y nosotros no podemos permitirlo, porque el poder está constituido en el soberano”.

Por esa razón, Torrealba destaca que “no queremos que este régimen nos humille más, con una bolsa de comida que no tiene nada y vale más cada día, lo que nos hace cada día más pobre y nos hace más infelices”.