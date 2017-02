La Vinotinto Sub 20 no pudo mantener el invicto ante Brasil



La Vinotinto Sub 20 no logró mantener el invicto ante la oncena de Brasil y fue derrotado por la minina en un duelo marcado por un polémico arbitraje. Pese a que Dudamel repitió la dosis que le consiguió el primer triunfo del torneo los criollos no pudieron sumar los tres puntos que les garantizaba el pase al mundial.

Venezuela tuvo par de aproximaciones al arco en los primeros minutos con una débil llegada de Yeferson Soteldo (7) y un tiro de Ronaldo Chacón que anclaba en las manos del arquero Lucas Perri (14). En el intermedio llegaron las complicaciones de la mano de un inestable juego aéreo.

Brasil partía de una falta no cantada en minuto 88, sobre el capitán vinotinto Yangel Herrera, para perforar las redes venezolanas con un derechazo de Felipe Vizeu.