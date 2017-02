Frank Tua, VV: Hay que solicitar un paro nacional para parar cuanto antes esta crisis

Daniela Caldera | Guanare

“Si todos en la oposición o la mayoría que quiera salir del régimen nos ponemos de acuerdo y pedimos un paro nacional, le podemos exigir condiciones importantes al régimen para parar esta crisis que cada día se agudiza más, ya no tienen cómo mantener tanta burocracia y proyectos chimbos, que no funcionan y de paso se convierten en focos de corrupción”.

Tales argumentos son expuestos por Frank Tua, dirigente regional de Vente Venezuela en el estado, quien dice que los que controlan el poder en la actualidad al final van a terminar llevándose los pocos seguidores que les quedan, cuando no les puedan cumplir con las promesas, nadie en estas condiciones que nos encontramos les prestará dinero y menos sin ninguna garantía por la situación en que se encuentra la Asamblea, el problema que tenemos es el tiempo y la situación que ahora están pasando muchos de nuestros hermanos, no solamente obreros sino profesionales, que ya parecen unos carapachos de lo flacos que se ven y no lo digo por mamadera de gallo.

Esa es la realidad, -continúa- el hambre y las preocupaciones están acabando con la salud de los venezolanos; todos los regímenes de este tipo utilizan la misma estrategia y lo decía Napoleón. Al pueblo hay que entretenerlo con tonterías para que no se le ocurra hacer una sublevación nacional, o como los romanos, pan y circo, pero aquí ya se está acabando la plata para el pan y para los payasos.