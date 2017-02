Fedecámaras acatará ajuste de Unidad Tributaria



El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, aseguró que los empresarios cumplirán con el ajuste a la Unidad Tributaria previsto para el 15 de febrero, tal como lo estipula la ley.

Martínez señaló que no deber ser una decisión fácil para el Gobierno nacional en estos momentos delimitar la Unidad Tributaria visto a la inflación que ronda entre 500 % y 800 %, que es bastante alta y el impacto económico será significativo para los venezolanos.

De acuerdo a la interpretación de algunos analista el incremento de la Unidad Tributaria podría estar entre 30% y 50%, recordando que la actual está en 177 bolívares, reseña El Mundo.

Cabe resaltar que el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, destacó que el aumento no tendrá un impacto negativo en la salud de las empresas, sino que es “una reivindicación que permite que el trabajador pueda sostener el poder adquisitivo”

Asimismo, señaló que al aplicarse el aumento de la UT esta medida no repercutirá en un alza de la inflación en el país.