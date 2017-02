Ex presidente peruano niega haber recibido dinero de Odebrecht

Alejandro Toledo (presidente de Perú en 2001-2006) aseguró que es víctima de un “linchamiento político” por parte de la directiva de la empresa de construcción brasileña



Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, negó este lunes haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para su gestión, contrario a lo que alegó el ex director de la industria en Perú, Jorge Barata.

“Que diga el señor Barata cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones de dólares a mí.¡No se lo permito!”, expresó el ex mandatario en una entrevista para América Televisión.

Toledo, que se comunicó con el programa desde Francia, agregó que nunca ha recibido nada del empresario”, tras la difusión de la declaración del ex directivo de Odebrecht al fiscal anticorrupción Hamilton Castro

Barata confesó al fiscal que entregó 20 millones de dólares en coimas a Toledo para que otorgasen a su empresa la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica en 2005.

El dinero fue presuntamente depositado en cuentas del empresario Josef Maiman entre 2006 y 2010, a solicitud de Toledo, de acuerdo con la declaración de Barata. No obstante, Toledo afirmó que durante su gobierno no se firmaron adendas por la Interoceánica.

El ex mandatario y fundador del partido Perú Posible explicó que conoce a Maiman desde hace más de 30 años, pero que no conoce nada de sus cuentas. “Lo único fue que pedí a Maiman que me preste 200.000 dólares para pagar la hipoteca de una casa”.

Toledo declaró estar indignado por el “linchamiento político” y anunció que denunciará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el allanamiento hecho ayer a su domicilio por la fiscalía.

Minutos antes, su esposa, Elianne Karp, advirtió al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que no la haga hablar porque ella sabe lo que hizo, después de que éste dijera sentir vergüenza por las acusaciones a su marido sobre una coima millonaria de Odebrecht.

“Que vergüenza Kuczynski, tú que tantos negocios y lobbies has hecho!”, escribió Karp en Facebook.

Kuczynski, que fue primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Toledo (2001-2006), declaró a W Radio de Colombia que estaba muy dolido por esas noticias del ex presidente Toledo. “Es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto en hacer un buen gobierno”.

“Realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía”, añadió el mandatario.