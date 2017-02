El chavismo demandará a Julio Borges por “usurpación de funciones”

El chavismo introducirá una demanda contra el presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges, por “usurpación de funciones, por traición a la patria” y otros delitos, aseguró el diputado oficialista Diosdado Cabello.

El considerado número dos del chavismo dijo durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV, que se reunió con “unos compañeros que van a introducir ante los tribunales competentes, una demanda, una denuncia (contra Borges) por usurpación de funciones, por traición a la patria y por todos los delitos que están contemplados en esto”.

Cabello enfatizó que Borges no es presidente de la AN porque el Legislativo se encuentra en desacato y que por ello estaba usurpando funciones “asumiendo una autoridad o responsabilidades que no le corresponden”.

“Él (Borges) no es presidente de la Asamblea Nacional”, reiteró.

Asimismo, se refirió a la situación del diputado opositor y presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido, a quien le fue anulado el pasaporte el pasado viernes 27 de enero y dijo que el parlamentario “a lo mejor” perdió o botó su pasaporte.

El chavismo sostiene que la actual directiva del Parlamento venezolano instalada el pasado 5 de enero es “ilegal” porque se encuentran en desacato.

El presidente del Parlamento venezolano se encuentra en Brasil llevando información de la situación en su país y hoy manifestó a la Cámara brasilera la preocupación de la oposición por las demoras de las autoridades electorales para fijar las fechas de las elecciones de gobernadores y alcaldes.