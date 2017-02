Edgar Rivero de UNT “No hay material para trámites legales pero si para el carnet de la patria”

Julio Cesar Rojas

Como una burla para los venezolanos calificó el dirigente de Un Nuevo Tiempo en el municipio Páez al referirse al tema de la escasez de material para trám

ites legales como licencias y pasaporte pero para el carnet de la patria si hay.

Edgar Rivero dirigente de la tolda azul expresó: “Con todo el descaro del mundo, ya que no les avergüenza para nada mostrar su villanía en cada idea descabellada y diabólica, que se les ocurre para mantenerse en el poder, a costa de lo que sea; ahora un nuevo grillete le está siendo impuesto al pueblo venezolano, poco importa que no haya material en las oficinas del SAIME, para imprimir los pasaportes, ni para expedir las licencias de conducir en el INTT”.

“El régimen totalitario y hegemónico, en su afán populista, en tiempo récord, sin pudor alguno, apela a un nuevo mecanismo de control, que hace a la ciudadanía más y más dependiente del Estado, obligando al pueblo a registrarse para obtener una tarjeta que le permitirá acceder a las promesas chucutas que acostumbra ofrecer, esta es una nueva estrategia para mantener al pueblo en colas”.

“Como consecuencia de la grave crisis en la cual nos ha sumergido este régimen, centenares de personas con hambre y necesidad, desde el pasado 20 de enero, acuden desde muy temprano a las plazas Bolívar de los municipios para recibir el carnet de la patria, quedando registrados en el partido rojo, otra de sus artimañas, no nos extrañe que mañana muestran un listado de inscritos en el partido rojo que supera a todos los partidos de oposición, por supuesto, son los inscritos para el carnet de la patria”Expresó. Rivero.Sobre el apoyo e los venezolanos hacia el PSUV esto fue lo que dijo Rivero: “Este carnet del partido, es una demostración real que han perdido el apoyo popular y se perciben a sí mismos divorciados de la calle, producto de la aplicación de un modelo económico fracasado que ha generado el caos económico, profundizando el atraso, la miseria y la delincuencia”.

Sobre el tema de los alimentos el dirigente de UNT afirmó: “Mientras no produzcamos alimentos en nuestro país y dependamos de la importación nunca tendremos anaqueles llenos, mientras sigamos beneficiando a las mafias enchufadas que siguen chupándose la renta petrolera y los dólares del país, mientras la “lavadora” siga encendida, mientras sigan inventando importaciones que no llegan a ningún lado, la gente muere por falta de alimentos y medicinas”.“ Finalmente, la crisis que golpea la popularidad de Maduro y que no le deja dormir, pues las encuestas serias y reconocidas en el país indican que su desorientada y psicótica gestión es rechazada por ocho de cada diez venezolanos, ha dado sus frutos, pero lamentablemente son frutos malos”.

“ Por todas estas razones, no importa cuántos artilugios ponga en práctica este régimen forajido, llámense días feriados, billetes nuevos, vencimiento de lapsos para elecciones, ilegalización de partidos, en fin, es indispensable no bajar la guardia y seguir luchando sin miedo y sin complejos ejerciendo toda la presión ciudadana necesaria para lograr la salida de esta pesadilla roja, pero la UNIDAD no se decreta, ni es una fórmula mágica, La UNIDAD que queremos se organiza con la lucha diaria, sin retroceder, sin violencia, sino con inteligencia, pero siempre adelante firmes en lograr el cambio democrático que el país anhela. Adelante que sí se puede” Concluyó.