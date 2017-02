Dirigente del GPP le saca los trapitos a Cabello: “Roba, vive y come como un burgués”

Salomón Álvarez, dirigente del Gran Polo Patriótico, aseguró este sábado que la cúpula que gobierna traicionó las ideas originarias del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y de Hugo Chávez. Se refirió en especial a Diosdado Cabello.

Luego se refirió a Cabello con unas palabras que no le gustarán nada al hombre del mazo:

Álvarez rechazó de esta manera las declaraciones de Cabello en el programa Zurda Konducta, donde “giró instrucciones al Gran Polo Patriótico de no dividir a las fuerzas chavistas”, en alusión a declaraciones de dirigentes chavistas en contra de las políticas del presidente Maduro.

“¿Cómo no vamos a protestar si Cabello roba, vive y come como un burgués en vajillas de lujo mientras el pueblo come en platos de cartón una vez al día o comen de la basura? Algo que se puede observar en las calles de toda la nación”, se preguntó.