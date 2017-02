Conoce el multimillonario guiso de las “MexiClap” (bolsas nada soberanas)

El fallido gobierno de Nicolás Maduro ideó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocidos como “CLAP”, con la supuesta intención de combatir la guerra económica y asegurar la distribución justa de alimentos, al tiempo que se incentivaba la producción nacional, pero esto último no ha sucedido.

No solo el sistema no es justo, pues resultan mayormente beneficiados los involucrados en consejos comunales chavistas, sino que no existe producción nacional, pues los alimentos y productos son importados de distintos países como Uruguay, México, Brasil, Colombia.

Sin embargo, en el último lote del mes de enero, los productos de las “cajas” Clap eran netamente mexicanos y una alerta de guiso se prendió de inmediato.

Reseña La Patilla que la acción desmantela el discurso que la “Revolución” mantuvo durante 18 años sobre supuestamente proteger la “soberanía” y la “patria” como objetivo principal.

A continuación las imágenes de los productos “mexicanos” que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y llegaron a la redacción de LaPatilla.

ENTENDIENDO EL GUISO

En Venezuela, cada caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción es vendida por los Consejos Comunales en Bs. 10.000.

Vale destacar que con el sistema cambiario que hay en el país el precio de la divisa para la adquisición de alimentos a tasa preferencial es de Bs. 10 por dólar; lo que revela el increíble nivel de corrupción de los Claps, porque cada “caja” en su equivalente a divisa “Dipro” se contabiliza en US$ 1.000 dólares.

Sin embargo, el costo real en bolívares fuertes es de BsF. 202,7… ¡arrancan las sorpresas!

Desglosando el costo en pesos, consultando varias fuentes mexicanas y calculando la cantidad de cada producto que trajo la “caja” para luego convertirlos en dólares, moneda en la que se realizan las importaciones; el monto total es de 419 pesos mexicanos, lo que equivale a ± 20,27 dólares estadounidenses (20,34 pesos por dólar) por caja.

20,27 dólares estadounidenses a tasa Dipro de importación para “rubros especiales para la vida”, como el chavismo lo ha llamado; es decir, alimentos, medicinas y materia prima para la producción de los antes mencionados, son un total de 202,7 bolívares… ¡sorpresa!

Lo que deja un sobreprecio de 9.797, 3 bolívares fuertes que de seguro fue el condimento “secreto” que le dio el toque suculento a tan divino “guiso”.

A continuación la lista de precio de cada uno de los productos de la “MexiClap”.

Información de La Patilla.