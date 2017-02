Cómo prevenir el cáncer de forma temprana

El 04 de febrero se celebra el día mundial contra el cáncer con el objetivo de concienciar y educar a la población sobre el diagnóstico y la prevención de esta enfermedad.

Aproximadamente el 30% de los tipos de cánceres que se diagnostican de forma temprana o de los nuevos cánceres, pueden ser prevenidos a través del manejo de factores de riesgo. Esos factores de riesgo incluyen: sobrepeso, obesidad, falta de actividad física, consumo del cigarrillo y prevención de enfermedades de transmisión sexual a través del sexo seguro.

¿Hay alguna edad para prevenir?

Eso dependerá del tipo de cáncer. Por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, toda mujer que haya empezado a tener una vida sexual activa se le recomienda que se haga un chequeo anual y de manera periódica, para evaluar justamente el examen citológico, que puede ser de mucho valor para el diagnóstico precoz de enfermedades relacionadas con la cáncer o el mismo cáncer en sus primeras etapas para ser curativo.

En el caso del cáncer de mama es de vital importancia tomar conciencia del auto examen e incluso en mujeres en edades comprendidas entre 20 y 21 años. Posteriormente, después de los 35 años deben comenzar a hacerse los estudios mamográficos periódicos.

El cáncer de colon se desarrolla en etapas más tardías, sin embargo el hecho de tener antecedentes familiares, obligan a la persona a evaluarse desde muy temprana edad con la intención de detectar cualquier aparición de cáncer a futuro, ya que el componente hereditario tiene una incidencia importante en el desarrollo del cáncer de colon rectal. Además, en algunas ocasiones, en el cáncer de colon, pudieran detectarse lesiones previas a la enfermedad que podría ser la medida para evitar que a futuro la persona desarrolle esta enfermedad.

¿Por qué los hombres se resisten a hacerse el examen de próstata?

Este es un tema, un tabú que existe en relación con las características de este examen. Sin embargo al colocarse en una balanza, definitivamente vale la pena pasar por esta “incomodidad” ante la posibilidad de detectar de manera precoz cualquier cáncer que pudiera desarrollarse porque mientras más temprano se detecte, tendrá un mejor pronóstico.

¿El cáncer es curable?

Esto le puede dar una idea de que el cáncer sí es curable y sí existen herramientas terapéuticas que permiten manejarlo, pero obviamente en la medida en que se detecte de forma temprana, mejor será su evolución y aunque el cáncer es multifactorial porque hay una serie de elementos que inciden en el desarrollo de la enfermedad en mayor o menor cuantía. Si hay circunstancias que dependen de “nosotros” y que podemos modificar a lo largo de nuestra vida, ese resultado final se dará por la constancia y la permanencia de mantener esos hábitos de vida saludables y mantener bajo control esos factores de riesgo.

¿Cuál es la conducta ideal con el cigarrillo?

La conducta ideal con el cigarrillo es no fumar, no fumar nunca o suspenderlo lo más pronto posible e incluso hasta los fumadores pasivos pueden tener hasta un 20% de riesgo superior con respecto a una persona que no ha fumado, lo cual no solo tiene incide en el cáncer de pulmón sino para otros tipos como el de mama.

Recomendaciones

Es importante saber que la actividad física es recomendada en todos los casos, independientemente del grado de ese ejercicio, lo aconsejable es dar pie a iniciar caminatas o actividades relacionadas con el verdadero potencial de cada persona. El mensaje a transmitir es que no importa la intensidad del esfuerzo que se haga sino comenzar a hacer algún tipo de actividad física como prevención a esta enfermedad porque cualquier esfuerzo vale la pena al final.

Otro elemento a tomar en consideración es la prevención del cáncer a través de la consulta periódica al médico, si existen antecedentes de enfermedades como esta en familiares cercanos de primera línea hay que ponerlo en práctica lo más pronto posible porque en la medida en que se detecte de manera precoz el cáncer , mejor será la respuesta y la evolución al tratamiento en caso de que se encuentre un diagnóstico de cáncer

Lo importante es tomar consciencia de llevar una vida saludable, definitivamente es un factor que puede modificar favorablemente el futuro de la salud de la persona

Fuente. Dra Luisana García. Hematólogo. Gerente de Educación y Prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. @santicancerosa. www.sociedadanticancerosa.org