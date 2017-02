CNE: Proceso de renovación de partidos políticos comenzará el próximo 18 de febrero

El proceso de la renovación de las organizaciones con fines políticos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzará el próximo 18 de febrero y culminará el 23 de abril, informó el CNE en un comunicado de prensa.

Para el proceso, el Poder Electoral activará 390 puntos en todo el país, que trabajarán siete horas diarias para permitir la validación de los militantes de los 59 partidos que tienen que asistir al proceso de renovació.

En este proceso participan las organizaciones políticas que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios.

Al respecto, se tomará en cuenta a los partidos que no participaron o que no existían para las elecciones parlamentarias del año 2010 y a las organizaciones políticas que participaron en los comicios realizados en 2015, agrega la nota.

En este proceso, cada partido político contará con dos días para la recolección de manifestaciones de voluntad de sus miembros.

El Registro Electoral que se tomará en cuenta es el utilizado para las últimas elecciones, es decir; los comicios parlamentarios del año 2015.