Claps de Páez tildaron de inmoral a Edgar Rivero por declaraciones

Julio Cesar Rojas

Lic.julio.rojas@gmail.com

“Edgar Rivero es un irresponsable, no tiene trabajo político, anda autonombrándose candidato a alcalde de Páez y pretende empañar la gestión de los concejales, bajo mentiras, investigado por difamación, injuria e instigación a la violencia” Así lo dijo Pedro Segovia del PSUV .

Tal cual lo manifestaron Pedro Segovia y River Cortes, Comisionado de Política Electoral de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV-Páez junto a más de 10 comunas después de que Edgar Rivero, presidente regional UNT saliera en prensa acusando a los concejales Joel Soto Pichardo, Laura Guedez y al alcalde Efrén Pérez de algunas irregularidades en el CLAP por eso los líderes comunitarios desmienten tal situación.

Expresaron que Rivero instó al Ministerio Público a investigar a concejales de Páez por presunta corrupción dentro de los CLAP, y además responsabilizándolos de cobros no estipulados, dijeron que los CLAP pertenecientes a las más de 10 comunas de la zona Sur y Este de Acarigua, están dispuestos a llevar el caso a las instancias pertinentes, manifiestan estar abiertos a toda investigación que quiera emprender el MP.

El representante de la Juventud del PSUV dijo que Rivero también señala irresponsablemente a José Ángel López, encargado de la distribución de alimentos a las comunidades a través de la alcaldía, a quien aseguró seguirán defendiendo en todos los escenarios, asimismo Pedro Segovia expresó su repulsión y dijo: “Estos escuálidos no saben cuál es el funcionamiento específico de los CLAP, no saben lo que dicen además solo dicen mentiras creyendo que van a confundir a los portugueseños que bien saben que somos los revolucionarios que estamos dando la cara junto a nuestros concejales y alcalde, para combatir la arremetida económica en la que nos han sumido los oligarcas”.

Continuó, “Estos ya vienen a tratar de manipular psicológicamente a nuestro pueblo con cuentos de camino, pero la gente sabe que es desde aquí que estamos llevando los alimentos de manera supervisada por las autoridades competentes, a todos los hogares ya que si por los opositores fuera, nos morimos de hambre” aseveró Segovia.