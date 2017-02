Capriles afirmó que CNE se quiere saltar la Constitución otra vez

GUARENAS.- Como una estrategia para retrasar las elecciones catalogó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, la decisión que tomó el máximo ente electoral del país, para la renovación de los partidos políticos, cuyo proceso se realizará durante 10 fines de semanas a partir del sábado 18 de febrero hasta el 23 de abril.

“La medida fue tomada para hacer prácticamente imposible la renovación de los partidos, para poner trabas como siempre y no para facilitar. Técnicamente es para que no se dé. Es para que no se pueda hacer y ante eso la Unidad debe tomar decisiones, porque la ruta que hay que preservar es que haya elecciones en el país”, advirtió.

Para Capriles, la decisión es inconstitucional porque limita el derecho a la participación y asociación política. “Ya vimos cómo se robaron el revocatorio. Se quieren saltar la Constitución otra vez y no lo podemos permitir. Con partidos políticos o no, los venezolanos tienen derecho a ir a votar, a elegir su destino y eso es lo que el gobierno intenta impedir”.