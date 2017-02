Cabello aseguró que cuando los escuálidos “dejen de joder, yo podré decir ‘no hago más el Mazo’”.

El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, informó que el diputado Julio Borges será demandado por “usurpación de funciones” en el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), debido a que la junta directiva que preside se encuentra en desacato.

“Este señor está asumiendo autoridad y responsabilidades que no le corresponden, es decir, está en usurpación de funciones, yo recibí, a unos compañeros que van a introducir ante los tribunales competentes una denuncia por usurpación de funciones, por traición a la patria y por todos los delitos que están contemplados en esto, que alguien diga”, expresó.

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando desde el estado Aragua, Cabello indicó que Julio Borges solo es un diputado y no el presidente de la AN, ya que el Poder Legislativo se encuentra en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Asimismo, señaló que a Borges “le preocupa que la milicia este en los barrios”, e instó a que cada día debe ser ser mayor la participación del pueblo en las fuerzas del país.

No habrá elecciones

El diputado del GPP afirmó que siempre “le han hablado con la verdad a la MUD” al señalarles que no habrá elecciones de ningún tipo.

“Siempre le hemos hablado con la verdad a la oposición, le dijimos que no habría elecciones y no habrá elecciones de ningún tipo, le dijimos que Maduro no se iba y aquí sigue mandando el presidente”.

Con respecto a la reestructuración de de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que dentro de este partido seguirán estando los mismos miembros, al tiempo que criticó al gobernador del estado Miranda Henrique Capriles, por presuntamente afirmar que el secretario General de la MUD Jesús Torrealba, “es malo”.

Asimismo afirmó que tienen que ir a la legalización de sus partidos y la MUD no puede participar porque “está inmersa en un fraude electoral”.

La represión se acabó cuando llegó Hugo Chávez

Diosdado Cabello, aseguró que la oposición “vive hablando de represión, pero eso se acabó al llegar Hugo Chávez.

Asimismo, señaló que la derecha anda con un escándalo “porque nosotros decimos “Aquí no se habla mal de Chávez” (…) Defenderemos a Chávez siempre”.

De la misma manera, afirmó que a los miembros de la tolda roja “no nos da vergüenza decir que somos socialistas, allá la burguesía que no se atreve a decir que son neoliberales”.

Cabello se dirigió a la juventud: “Muchachos, muchachas, en ningún otro lado tendrán las oportunidades que tienen en Revolución. No se dejen corromper por nadie”.