Ángel Galindez, en relación a los chavistas: Cada vez que hay elecciones arreglan las cosas con pañitos y agua caliente

Daniela Caldera. Guanare —

“La verdad que estos ñangaras de la Alcaldía de Guanare son de lo último, como unos andan aspirando la alcaldía y otros la gobernación, ahora si se volvieron a acordar del botadero de basura municipal, cada vez que hay elecciones le hacen un tratamiento con pañitos y agua caliente”.

Estas declaraciones son expresadas por Ángel Galíndez, luchador social de Guanare, esto lo hace en relación a unas declaraciones que diera Pablo Pacheco a la prensa regional, donde decía que están trabajando para sanear el Vertedero. “Tal cual oportunistas pensando que van a engañar al pueblo otra vez como lo ha hecho en cuatro oportunidades el boliburgues, Rafael Calles”.

“Me pongo a pensar y analizo que estos ñangaras comunistas deben tener deficiencias mentales, puesto que se les olvido que llevan más de 18 años gobernando y vienen con su cara bien lavada a ofrecernos por enésima vez un vertedero de basura tecnificado, definitivamente son unos cara de tabla”, afirma.

Al tiempo que dice que, “primero, porque no creo que los tuyos los rojos rojitos no te perdonaran los presuntos y supuestos actos de corrupción en la alcaldía y segundo porque tu gestión ha sido nefasta y tu conducta negligente para resolver los problemas de mayor necesidad al pueblo, llámese servicios públicos, escasez y mala calidad de agua, aseo urbano deficiente, calles totalmente oscuras y con troneras, el gas doméstico no se consigue y pare usted de contar.

“Se me olvidaba mencionar la pésima obra llamada ampliación de la av. La Hilandera y la humilde camionetica Ford Explorer último modelo que chocaste y que le costó una multimillonaria cantidad de dinero al pueblo y no platica de la tuya. Se me olvidaba, es que son tantas cosas, hiciste ofertas engañosas para que te eligieran como diputado a la AN y luego dejaste embarcado al pueblo ya que renunciaste, ahora ni siquiera le paras a los humildes chavistas que votaron por ti”, finalizó.