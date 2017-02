Alcaldía inició reparación de pozo en Bellas Artes

Julio Cesar Rojas

Lic.julio.rojas@gmail.com

Atendiendo las necesidades de la población, la alcaldía de Páez inició la reparación del pozo que está ubicado en la Urbanización Bellas Artes de Acarigua, debido a que los últimos meses estaba presentando algunas averías, es importante destacar que este pozo surte del vital liquido a mas de cuatro mil familias del sector.

Sobre la obra el Ingeniero Efrén Pérez expresó: “Estamos aquí en Bellas Artes reparando el pozo de este sector ya que teníamos tiempo que no se le hacía mantenimiento, siempre he creído que la clave del éxito de nuestra gestión es mantener las instalaciones, ya el pozo se había dicho que estaba presentando las fallas y por eso estamos aquí haciendo nuestro trabajo, no sabemos cual es la problemática ni la inversión pero bueno aquí estamos para eso, también vamos a ir a Payara a realizar algunos trabajos en otro pozo, nosotros en la Alcaldía tenemos trazado trabajar por la calidad de vida de sus habitantes y estamos haciendo, es importante resaltar la importante inversión en lo que es el agua potable ha hecho la alcaldía y en cuanto a la reparacion de tuberias de aguas servidas y nos tienen bien ocupados, bueno también estamos trabajando duro con lo que es el asfaltado y les comento que no es fácil porque cuando arreglamos una cosa viene y se daña otra pero aquí estamos unidos de la mano con los consejos comunales”.

En cuanto algunas denuncias realizadas por fallas en algunas obras el Alcalde Pérez explicó: “hemos recibido algunas denuncias por parte de habitantes del municipio en cuanto a trabajos de asfaltado que presuntamente ya se está deteriorando cuando a penas tiene poco tiempo, nosotros como alcaldía vamos a llamar a esas empresas para que rindan cuentas, somos una alcaldía seria que trabaja por su gente”. Finalizó.