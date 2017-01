Victor Ramírez “No dejaremos que la delincuencia acabe con la educación del Páez”

Julio Cesar Rojas

Lic.julio.rojas@gmail.com

A consecuencia del atroz hecho acontecido en el Liceo José Antonio Páez de Acarigua donde un grupo de delincuentes frustrado ingresaron a las instalaciones de esta casa de estudios e incendiaron su biblioteca, por eso en una larga jornada del día de ayer se desarrolló una reunión con autoridades de la Zona Educativa del Estado, FEDE, Municipio Escolar Paez, consejos comunales del sector, padres, representantes y personal en general, donde se plantearon diferentes soluciones para una vez mas buscar una salida al problema delincuencial que busca acabar con esta histórica institución.

En esta reunión se escucharon diversos planteamientos por partes de los presentes como lo dijo una vocera del Consejo Comunal donde decía que: “Sería una buena idea hacer vendimias y festivales para recolectar dinero y comprar implementos para la institución”.

De igual manera El Director de la Escuela Raimundo Andueza propuso: “Seria bueno darle la institución a los cuerpos policiales y militares para que vean sus clases aqui y asi resguardan el liceo, por ejemplo que la UNES esté aquí siempre”.

Otra de las propuesta realizadas fue: “Buscar los puntos vulnerables por donde se meten los delincuentes y así reforzar la seguridad”.

El Profesor Mervin González quien es miembro de la comunidad propuso: “Es bueno rescatar al liceo Páez, para nadie es un secreto que este liceo es histórico y significa mucho para los portugueseños, yo creo que se deben recuperar los espacios del arte, deporte y hacer un trabajo de la mano con los alumnos”.

Luego de las intervenciones , la autoridad única de la educación en el estado Victor Ramírez escucho detenidamente las propuesta de los presentes y sobre esto dijo: “El problema de este liceo es grave, ya todo el mundo lo sabe, por eso mi equipo y yo estamos aquí para darle la cara a los problemas y así no dejar que la delincuencia acabe con la educación del Páez, vamos a seguir trabajando en eso, desde este fin de semana vamos hacerle una operación cayapa como también queremos solicitarles a la colectividad en general para que se acerque desde ya a donar un libro, creo que si trabajamos todos unidos, docentes, gobierno y comunidad vamos acabar con este problema, también quiero acotar que se están haciendo los trabajos de inteligencia para ver que es lo que está pasando en este liceo, no podemos dejar que la delincuencia celebra eso, me pregunto que tendran esos delincuentes para venir a quemar uan biblioteca eso de verdad hay que analizarlo y reflexionar, es una frustración”.

Se espera que para este próximo lunes se reinicien las clases en esta institución y de antemano se hace un llamado a la colectividad para que se acerque al recinto educativo a poner su grano de arena y así juntos darle la ayuda que tanto merece.