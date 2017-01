Venta de fuegos artificiales bajo drásticamente este 2016

Julio Cesar Rojas

La venta de los fuegos artificiales tuvo una abrupta caída este 2016 debido a los altos costos de los mismos en las fábricas causando que el vendedor ordinario deba aumentar los costos, a simple vista se notó en el cielo de Acarigua-Araure el poco accionar de estos fuegos como antes tradicionalmente no podían faltar.

Se hizo un recorrido por la Plaza Páez de las ciudades gemelas y vimos el poco movimiento comercial que había en este producto, sobre el tema conversamos con uno de los encargados de este negocio y esto fue lo que dijo: “Hijo las ventas han bajado bastante, casi nadie se lleva nada, una que otras cositas pero no como, la gente prefiere llevarse comida o ropa que malgastar la plata en eso”.

Por su parte la señora Agelina Meledez quien tradicionalmente compra fuegos artificiales para celebrar las fechas festivas no dijo sobre cómo estuvo la compra este año: “Bueno de verdad no compre mucho porque están muy caros pero siempre compro algo, o compro estrellitas o la torta que echa fuegos de colores y a mis sobrinos les gusta, siempre compro algo”.

Son diversas las razones, de acuerdo con lo que indican las versiones de los comerciantes del mercado donde se comercializan los fuegos pirotécnicos, ubicados en la zona de El Poliedrito, quienes consideran que en estos momentos el consumidor venezolano, ante el encarecimiento de los precios de los alimentos, prefiere destinar la mayor parte de sus ingresos a la adquisición de los productos de la canasta alimentaria, reduciendo las compras de pirotécnicos.

Se espera que para este 2017 esta tradición no cambie y que a pesar de los costos la gente siga iluminando los cielos con estos fuegos pirotécnicos.