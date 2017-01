Rivero “El municipio Araure se hunde en huecos y los concejales peleando por los cargos”





“Un bochornoso y lamentable espectáculo dieron la Alcaldesa de Araure Nubia Cupare y los concejales en la instalación de la Cámara municipal el miércoles pasado” Así lo afirmó el dirigente político de la Mesa de la Unidad Democrática Franklin Rivero.

Sobre el tema de la elección de la junta directiva del Consejo municipal de Araure donde estuvo el gobernador Reinaldo Castañeda, Rivero expresó: “Alí Babá y los 40 ladrones se quedaron pequeños, ante el desastre administrativo que es hoy Alcaldía y la cámara municipal, dicho por ellos mismo donde se sacaron los trapos sucio al sol y además, la diferencia era por el reparto del botín, tuvo que intervenir en el conflicto el ilegal Gobernador Reinaldo Castañeda y los Legisladores, para apagar la candela, porque tienen rabo de paja”.

“Cada dia que pasa en el municipio Araure aumenta los problemas en las comunidades, las calles llenas de huecos como por ejemplo Los. Baraure, Urb. 12 de octubre, el colapso de la agua negras varias de ellas, el agua potable no llega por la pluma en varios sectores, como en la Urb.Villa del Pilar y la población de Sabana del Medio., el aseo urbano no mejora y dura tiempo para pasar, así como también el ornato,las principales avenida llena de monte, sucia y a oscura, ni se diga las vía rurales intransitable, la ineptitud del equipo de la Alcaldesa Nubia Cupare se hace de la vista gorda y no soluciona los problemas y tiene un sueño eterno” Expresó Rivero.

Sobre los ejidos, el dirigente político informó: “En lo referente a la cámara municipal, siguen vendiendo los ejidos a precios de gallina flaca en perjuicio del los terrenos públicos municipales y dando, el visto bueno a permisos de construcción sin cumplir las normas establecida, como por ejemplo los galpones que están en trocha vía a la Urb. Villa del pilar, el movimiento de tierra de la Av. Trino Meleán entrada a la zona Industrial y los de la salida a Guanare entre otros.

Para finalizar, el político portugueseño dijo: “Le hacemos un llamado a los araureños que pronto vamos a salir de la Alcaldesa Nubia Cupare y su entorno, que ha sido lo peor gobernante que haya pasado por el municipio”.