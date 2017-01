Películas “oscarizables” llegarán al país a cuentagotas

No todos los filmes que aspiran a la estatuilla que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood se estrenarán en el país. Por lo menos, no antes de la entrega del Óscar, el 26 de febrero.

Hace ya algunos años era posible que los cinéfilos venezolanos tuvieran una idea bastante precisa de cuáles podían ser las películas ganadoras del Óscar. De un tiempo para acá, eso no es tan sencillo por una simple razón: las obras que se ubican entre las preferidas de los miembros de la Academia, o llegan a destiempo o no llegan a la cartelera local.

Aun así, las distribuidoras de películas en el país ya adelantaron su programación para este año. Y en su listado figuran algunas de las cintas que suenan con fuerza por los predios de Hollywood.

Varias de las posibles candidatas al Óscar, que se entregará el 26 de febrero, se ya se han visto en las salas de cine locales, como el excelente thriller de Tom Ford, Animales nocturnos; la fantasía galáctica Rogue One, que podría alzarse con algunas estatuillas en los apartados técnicos, y la sátira de superhéroes Deadpool. También hay que incluir las cintas animadas Buscando a Doris y Zootopia. Pero veamos qué nos deparará el futuro…

La la land. Se estrenará el 20 de este mes, coincidiendo con lo último de Oliver Stone, Snowden. Con la cinta de Damien Chazelle (el mismo director de Whiplash) podría repetirse la historia de 2003, cuando el musical Chicago obtuvo nueve Óscar incluyendo el de Mejor Película. La la land cuenta una historia de amor con el trasfondo del individualista y competitivo mundo de los aspirantes a celebridades del espectáculo. Tiene siete nominaciones al Globo de Oro, dos al premio del Sindicato de Actores y el American Film Institute la incluyó en su lista de las mejores películas de 2016.

Miss Sloane. Esta película le puede reportar a su protagonista, Jessica Chastain, su tercera nominación al Óscar y su segundo Globo de Oro, después de haberlo recibido por Zero Dark Thirty. Es un thriller, dirigido por John Madden, en el que Chastain da vida a una respetada analista política que se sumerge en la lucha por la no aprobación en el Congreso de Estados Unidos de una ley que favorecería el control de armas. Fecha de estreno: 27 de enero.

Hidden figures. Para el 3 de febrero está programado el estreno de esta comedia dramática, basada en hechos reales, acerca de tres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a principios de los años sesenta -en plena lucha por los derechos civiles de los negros- y aportaron valiosa información para lograr con éxito la misión de poner en órbita al astronauta John Glenn. Opta al Globo de Oro en las categorías de Actriz de Reparto (Octavia Spencer) y Banda Sonora (Hans Zimmer, Pharrell Williams y Benjamin Wallfisch). Y en los SAG’s compite como Mejor Reparto en conjunto.

Arrival. Cinta de ciencia ficción filosófica que se estrenará el 3 de febrero. Amy Adams, nominada al Globo de Oro y al SAG’s, es una lingüista requerida por el alto mando militar de Estados Unidos para intentar establecer comunicación con los tripulantes de unas enormes naves espaciales que arriban a la Tierra. Su director es una garantía de que podría tratarse de algo más que una fantasía: Denis Villeneuve.

Manchester by the sea. Se titulará en español Manchester frente al mar y entrará en cartelera el 10 de febrero. Representa, dentro de la temporada de premios, el drama familiar que nunca debe faltar. Casey Affleck interpreta a un plomero que debe regresar a su Massachusetts natal luego que su hermano mayor muere. Lee (Affleck) no sólo debe encargarse de su problemático sobrino, sino de hacerle frente a los fantasmas del pasado que lo alejaron de su hogar y de su mujer.

GRANDES AUSENCIAS

En la programación de las distribuidoras de cine en el país -que, la verdad sea dicha, no es inamovible- no figuran algunos títulos que ha sido encumbrados por la crítica internacional. Entre ellos se encuentra Florence Foster Jenkins, comedia de Stephen Frears en la que Meryl Streep encarna a la “peor cantante del mundo”. Está cinta, sin embargo, cuenta con cuatro nominaciones a los Globos de Oro y dos a los SAG’s.

Tampoco aparece la producción independiente Moonlight, en la que el cineasta Barry Jenkins describe el tránsito vital de un joven negro de Miami que, con el telón de fondo de la guerra de los carteles de la droga en Florida, descubre su homosexualidad.

Igual ocurre con el western moderno Hell or high water, una ácida crítica del director David Mackenzie al sistema financiero de EEUU, pese a que la Prensa Extranjera de Hollywood la ha candidateado al Globo de Oro a Mejor Película, Mejor Guión (para Taylor Sheridan) y Mejor Actor de Reparto (Jeff Bridges).

La cinta de Mike Mills, 20th Century Women, protagonizada por la oscarizada Annette Bening, tampoco tiene fecha de estreno en el país, aunque su retrato del amor y la libertad que experimentan tres mujeres californianas en los años setenta ha recibido el beneplácito de la crítica.

Los pitufos 3, Resident evil 6, Wolverine 3, Rápidos y furiosos 8, Piratas del Caribe 5 y Mi villano favorito 3, entre otros blockbusters, sí que tienen fecha precisa de estreno…