Pedro Pérez, Copei: Estamos viviendo una dictadura el pueblo lo sabe y lo consiente

Daniela Caldera. Guanare —

El dirigente copeyano Pedro Pérez, expresa que en los actuales momentos “carecemos de lo más elemental: servicios, alimentos y medicinas, y aun así la dictadura que encarna Nicolás Maduro, se quiere mantener en el poder con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia y un CNE subordinado”.

El presidente del partido social cristiano en Guanare, cuenta que la Asamblea Nacional, ante estos escenarios debe batallar y ejercer el poder que le corresponde, sin dejarse menospreciar y controlar por un régimen autoritario que quiere hacer lo que le viene en gana. “La AN debe ejercer sus funciones como poder constituido”.

Precisa el dirigente de la tolda verde que, aunque la Asamblea tenga poder autónomo, “contamos con un gobierno que no respeta la soberanía popular ni lo que establece nuestra carta magna. Pero es allí donde los diputados del bloque opositor deben hacerse sentir y defender el poder constituido que le otorga los estamentos legales y el mismo pueblo”.

Pérez, agrega que la constitución es democrática y por tanto preserva el estado de derecho, en ese sentido dice que “nosotros los venezolanos tenemos que cumplir y hacer cumplir lo que establece la CRBV, porque si no se entra en desacato, tal como lo ha hecho el TSJ que no permite que la AN cumpla con sus funciones legales; lo poderes deben respetarse y tienen que trabajar armoniosamente defendiendo la democracia”.

Para finalizar, asevera que en Venezuela se vive en dictadura. “Estamos viviendo una dictadura y el pueblo lo sabe y lo acepta. Por tanto es el momento de hacer valer las posiciones tomadas en elecciones del 6 de diciembre para que la AN pueda legislar sin que sea perseguida ni amarrada”.