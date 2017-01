PCV en Portuguesa “Esta nueva Asamblea no tiene proyectos positivos”

Julio Cesar Rojas

Como inconstitucional, golpista y capitalista calificó el PCV la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Julio Borges, a juicio del partido del gallo rojo esta busca desestabilizar al gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro

Sobre el tema hablamos con José Carrillo quien es secretario político del PCV en Portuguesa y esto fue lo que expresó: “La orientación del partido es que ningún concejal no deberá hacer ningún tipo e alianza con algún factor de la oposición quien lo haga será expulsado, sobre la nueva directiva de la Asamblea Nacional quiero decir que es inconstitucional, solo sirve para hacer guarimbas, desestabilizar al gobierno , no tiene ningún proyecto para el país, lo que buscan es privatizar los servicios públicos en Venezuela, no hay un proyecto de trabajo no tiene nada, esta es una asamblea adeco burguesa que lo que quiere es capitalizar al país y eso no lo vamos a permitir”. Finalizó.