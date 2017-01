Opiniòn: EL PORTAL DE UNA ROSA

Tiliana La Rosa

RE/EVOLUCIÓN DEL ALMA

EL PORTAL DE UNA ROSA

VENEZOLANOS EN OTROS PAISES…

En respuesta a la marcha convocada el 20 de Noviembre de 2016, en la Ciudad de Panamá por un grupo de personas en contra de los extranjeros y específicamente en contra de los Venezolanos, justificando su acción basada en absurdos y en contra de tratados mundiales sobre derechos humanos; así mismo se constató, que dicha convocatoria no tuvo el triunfo esperado por sus realizadores, imponiéndose el sentido común, la sensatez y las leyes, que están para ser respetadas y ser mejores ciudadanos cada día, aboguemos más bien por la ciudadanía mundial, somos seres humanos no haceres de humanos, las fronteras y nacionalismos fanáticos viscerales solo demuestran una excesiva ignorancia, uno debe amar el lugar de la tierra en donde nació, pero la tierra es una y es de todos solo que dividida por fronteras, la fraternidad y el respeto por el prójimo son y deben ser universales…tantas cosas, casos positivas que conozco de los panameños y que decepción tan mayúscula al comenzar a escribir sobre esto… pero bueno espero más adelante escribir sobre Panamá y de sus múltiples bondades y cosas positivas y no sobre algo tan desagradable …nuestra tierra es el planeta entero, la realidad social al igual que el universo está en constante expansión y cambio, entonces dicho así, estamos en mundo cambiante, es decir, evolucionando, mutando, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, etc., y debemos alejarnos de conductas o aptitudes retrogradas y limitantes que impiden que vivamos a la altura de nuestros valores auténticos.

Y también para aquellos compatriotas venezolanos que consideran traidor a todo el que viaja, les sorprendería conocer de la gran cantidad de venezolanos chavistas o de izquierda que circulamos por el mundo y que calladitos nos vemos más bonitos (No aplica en mi caso, porque hablo hasta dormida) no todos tienen su residencia en países de manera irregular, hay turistas, inversionistas, etc. No se es mejor o peor persona por viajar y conocer otras culturas, acá en Venezuela recibimos desde tiempos inmemoriales a Raimundo y todo el mundo sin pedir tanto documento, aquí es así…sin embargo estamos claros que debemos respetar las normas, procedimientos, costumbres, leyes y ciudadanos de cada país obviamente y recibir igual respeto, pero esa conducta de manifestación xenofóbica, si es una de las más elaboradas expresiones de la alienación, el sistema en la medida que te institucionaliza te convierte en una cosa, dejas de ser un individuo de la especie y Marx decía: “La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”.

La individuación de la teoría gramsciana dice que solo se es individuo cuando hay coherencia en la relación con el otro, con la naturaleza y con el mismo, caso contrario no formas parte de la especie porque no contribuyes a su preservación…es una conducta casi primitiva, retrograda expresión de una falta de cultura y que fácilmente deriva en fascismo, así empezó el movimiento nazi…al redactar esta nota, ya se habían manifestado también repudiando dicha concentración, diversos sectores de la colectividad de ambos países.

Esto fue lo que publicaron…