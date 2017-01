@MBMartinezR “Aumento del salario mínimo refleja la grave situación que vivimos”

Julio Cesar Rojas

“Con el incremento del salario no se adquiere todavía la canasta básica alimentaria porque enfrentamos la más grande inflación del mundo, reflejado en los costos actuales de los bienes y servicios”, declaró la diputada a la Asamblea Nacional María Beatriz Martínez (MUD).

Estos aumentos salariales cada vez más frecuentes están siendo financiados por dinero inorgánico, dinero ficticio. La desconfianza por la falta de credibilidad en el gobierno que no afronta sus errores, que no asume sus fallas, que viola la constitución, que es corrupto e indisciplinado, su constante es la falta de información y la carencia de un plan de rectificación del desequilibrio fiscal, además de basarse en controles que niega la vigencia de las garantías económicas.

La parlamentaria señala que el Estado no produce nada a pesar de controlar la mayoría de empresas de diferentes rubros, derivado en la caída sostenida del PIB, impidiendo financiamiento externo para asumir los costos de la inmensa deuda externa e interna; por lo tanto, en un país sin producción nacional y sin dólares para importar todos los bienes que se necesitan, la espiral inflacionaria sigue su rumbo.

Ese aumento salarial al ser una medida económica aislada, sin decisiones necesarias para corregir los desequilibrios macroeconómicos genera más desempleo, como el cierre de pequeñas y medianas empresas.

En definitiva señaló MBM: “El modelo económico “madurista” no es viable, ese es el problema, hasta que no se corrija el fondo que es el cambio del modelo, no podremos salir del hueco en que está el país. La solución sería aplicar un plan de recuperación económica que corrija todos los errores antes enunciados, parar la inflación y así recuperar el poder adquisitivo del venezolano”.