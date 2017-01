Madres primerizas tuvieron al último bebé de 2016 y primera niña del año

“En 2016 atendimos casi 10 mil partos en la Maternidad Concepción Palacios. Son hasta 30 casos diarios, de los cuales 23% son adolescentes (7 casos). No tenemos problemas, las medicinas están llegando al país, ni deudas con los 2.410 trabajadores del lugar”, informó el director del centro de salud Alí Barrios, quien ocupa el cargo desde hace dos meses.

Caracas.- Scarleth Saray Vera (19) y Sujei Carolina Pérez Valera (24) dieron a luz a la primera caraqueña nacida en 2017 y al último caraqueño nacido en 2016, respectivamente, en espacios recuperados para la atención de partos en la Maternidad Concepción Palacios, ubicada en la avenida San Martín, parroquia San Juan del Municipio Libertador.

Ambas madres primerizas y adolescentes recibieron la atención adecuada en el centro de salud, donde lograron tener a sus hijos de manera natural, según informó el director de la Maternidad Concepción Palacios Alí Barrios.

Scarleth tuvo a la niña Shaddar Sarai Colmenares Vera a la 1:33 de la madrugada del primero de enero de 2017. La bebe pesó 3 kilos, 100 gramos, y midió 50 centímetros. La madre reside en el sector Mamera de la parroquia Antímano.

Mientras que Sujei tuvo a niño Jeremy Anthuan Magallanes Pérez a las 11:28 p.m. del 31 de diciembre de 2016. Su hijo pesó 3 kilos, 350 gramos, y midió 51 centímetros. La progenitora reside en el sector Los Eucaliptos de El Guarataro, parroquia San Juan de Libertador.

Ambas madres recibieron una canastilla, pañales socialistas, y juguetes decomisados a la empresa Kreisel, de manos del jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte.

Las madres también recibieron otra canastilla que tradicionalmente otorga la Maternidad Concepción Palacios en estos casos especiales. Otros doce canastillas fueron entregadas a otras madres y al personal que aún está esperando a dar a luz pronto.

Aponte informó a las dos madres afortunadas se les dará una dotación de pañales y ayuda económica durante un año. “Pronto inauguraremos la nueva sala de parto de la Maternidad Concepción Palacios, adelantó.

Vera es estudiante del tercer semestre de Administración y Finanzas en un instituto ubicado en la avenida Universidad. “Vivo con mi pareja, de 23 años, en una casa alquilada en Mamera. Él trabaja en un autolavado y yo solo estudio y atiendo mi casa. Ingrese a la maternidad ayer a las 9 a.m. y tuve a mi hijo a la 1:33 a.m. de hoy”.

Indicó que ha sido difícil conseguir los pañales que necesitará su hijo. “Compré algunos desde que mi niña tenía 4 meses en la barriga. Hacía colas en el Centro de Caracas. La última cola la comencé a hacer cuando tenía 8 meses de embarazo en un local en La Yaguara. Llegué allí a las 5 de la madrugada y salí de la cola a las 3 de la tarde, solo con dos paquetes de pañales”, aseguró Vera.

Sugei Carolina Pérez es estudiante de Administración Tributaria en un instituto en Bellas Artes, y ama de casa.

“Vivo con mi mamá y mi hermana. El papá del niño es comerciante. Tiene 27 años. Hace dos días me vinieron los dolores de parto. Ayer llegué a la maternidad a las 8 p.m. y luego de 7 dilataciones tuve a mi hijo a las 11:28 p.m. No tenía muchos pañales. No se consiguen los pañales y he tenido que comprárselos a los bachaqueros.

Maternidad Concepción Palacios en recuperación y sin deudas con los trabajadores

El director de la Maternidad Concepción Palacios, Alí Barrios, informó que desde su llegada al cargo hace dos meses trabajan en la recuperación del lugar y en una mejor atención de las parturientas.

“Tenemos la visión de humanización del parto. Ascensores del edificio Negra Matea, pintura de espacios, instalación de al menos 2 mil bombillos ahorradores, y problemas con el suministro de agua son los inconvenientes que hemos solucionado”, indicó.

Explicó que instalarán una sala de atención de parturientas adolescentes con cinco camas. “Ellas deben recibir una atención diferente porque son todas primogénitas y con una estructura orgánica diferente. En 2016 atendimos casi 10 mil partos en la Maternidad Concepción Palacios. Al día atendemos hasta 30 casos, de los cuales 23% son adolescentes (7 casos). Es una atención totalmente gratuita. Pronto inauguraremos nuestra sala de parto con unas 30 nuevas camas. Esperamos subir la atención de mil a dos mil partos al mes”, precisó Barrios.

Al ser consultado por los inconvenientes con los insumos médicos en el país el director de la Maternidad Concepción Palacios indicó que ha mejorado. “No tenemos problemas, las medicinas están llegando al país. En el caso de la infraestructura no escapamos a que se dañe un quirófano o existan filtraciones porque tenemos una edificación de 1938. Estamos promoviendo el parto vía vaginal y así tenemos menos cesáreas.

Precisó, además, que la Maternidad Concepción Palacios cuenta con 440 camas activas, dos terapias intensivas, una para adultos con solo seis cupos y una para niños con 50 cupos. “Debemos repotenciar otra terapia para sumar 16 cupos más”. dijo.

Barrios aseguró que adicionalmente hay tranquilidad laboral. “La Maternidad Concepción Palacios no tiene deudas con los trabajadores. Son 2.410 personas trabajando en el lugar, desde enfermeras (20 por cuatro turnos), médicos, y personal de atención de salud, mantenimiento y administrativo. Ingresaremos 40 enfermeras más a la sala de parto”.

Agregó que han mejorado la red obstetra con apoyo de los centro maternos de Caricuao, hospital Clínico Universitario y Pérez Carreño, Materno Hugo Chávez de El Valle y Maternidad Santa Ana de San Bernardino.