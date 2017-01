Luis Soteldo: No puede haber abandono de cargo porque el presidente ha estado siempre trabajando

Daniela Caldera. Guanare —

Los legisladores del bloque de la patria, acompañados del diputado a la AN Luis Soteldo, quien dice que la recién junta directiva de la Asamblea es inconstitucional porque se instala fuera del marco legal. “Se juramentó este cinco de enero de 2017 una nueva directiva en desacato a la constitución”.

No se explica cómo la oposición expresa que el presidente de la república Nicolás Maduro ha abandonado su cargo, cuando cualquier ser consciente de la realidad que vive el país sabe que no es así. “El presidente ha venido dando respuestas a todas las problemáticas que se han presentado en el país, haciendo frente a cada hecho y etimológicamente eso no puede llamarse abandono de cargo”.

El diputado de la tolda roja, manifiesta además que lo que la oposición quiere, es seguir una agenda golpista, por ese motivo, “rechazamos desde el bloque parlamentario de la patria, las pretensiones golpistas como las propinadas por un diputado de Voluntad Popular, porque por más que seas asambleísta y tengas inmunidad parlamentaria, no te da derecho para arremeter contra tu pueblo”.

NUEVO CONO MONETARIO

En relación al tema monetario, el diputado Soteldo comentó que el presidente dio oportunidad y tiempo al pueblo venezolano de pasar unas navidades tranquilos extendiendo el depósito del billete de cien hasta el 20 de enero del presente mes; “y no habían llegado los billetes por saboteo internacional, pero tal como lo estableció el presidente el lunes 16 de enero recibiremos la nueva denominación del cono monetario venezolano”.