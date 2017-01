Héctor Lameda “Declarar abandono del cargo de Maduro no es la salida viable”

Con una amplia agenda celebraron los seguidores del Partido COPEI su 71 aniversario de vida social cristiana, donde desde tempranas horas de la mañana los seguidores de la tolda verde desde jóvenes hasta lideres regionales se concentraron en la Iglesia San Miguel Arcángel donde se efectuó una misa de acción de gracias y a las 10: 00 am se hizo una ofrenda floral ante la estatua del padre de la patria Simón Bolívar de Acarigua ,mas tarde se realizará un compartir en la sede municipal de ese partido.

En entrevista a Héctor Lameda dirigente de Copei en Portuguesa nos habló de la celebración de este nuevo aniversario: “Hoy Copei cumple un nuevo aniversario dejando un legado importante en Venezuela y seguimos aquí en la lucha por la democracia, Copei es un partido social-cristiano que poco a poco ha venido creciendo en nuestro país y fuera de las fronteras, también quiero resaltar que somos el partido político con mas militantes jóvenes que cualquier otro partido y hacemos un llamado que todo aquel que quiera unirse a nuestras filas acercarse a nuestro partido”.

En cuanto al tema de la salida del presidente, Lameda expresó: “Esa decisión de la salida del cargo del presidente que la MUD está planteando para muchos partidos no es nada viable, yo entiendo que la situación está muy dura, todo caro, la escasez y todo pero debemos buscar una solución constitucional, nosotros apoyamos una salida electoral es mucho mas legal, miren lo que pasó el 2002, solo fue una alegría de tres días y para que, por eso creemos que esa opción de la MUD es por el mismo desespero de salir del gobierno pero hay que hacerlo bien y no algo apresurado”

Por su parte Lameda expresó que el partido COPEI deja atrás una historia llena de obras y de mucha democracia, que a pesar del mal momento que se vive este partido ha venido creciendo poco a poco una vez mas.