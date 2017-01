Félix Ferrer: Hace más de un mes que no venden La bolsa de los Clap en Papelon

Daniela Caldera

Guanare

“Los dirigentes del PSUV quienes son dueños de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en Papelón, capital del municipio pasa de un mes que no venden la bolsa de comida, eso no es eficiencia como tanto lo pregona Nicolás Maduro, todo lo contrario es una política hambreadora que no logra acabar con la escasez y por supuesto no fomenta la #producción que tanto le urge al país”.

Así lo expresa Félix Ferrer, dirigente de Primero Justicia en Papelón, quien expresa que ya es hora que asuman sus responsabilidades y den la cara frente al hambre que vive este pueblo. “Eso jamás sacara a este país de la gran necesidad y la gran demanda de alimentos que se necesitan para proteger la alimentación de nosotros los Venezolanos. No queremos CLAP queremos ir a los mercados y comprar lo que nosotros queramos”.

A juicio del dirigente aurinegro, los CLAP significan hambre, atrasos, de una política inepta que tiene a este país pasando hambre. “Maduro es crisis no te dejes engañar. Una tarjeta no resolverá tus problemas. Sólo con producción nacional, seguridad jurídica y con una economía libre, permitirá el progreso de Venezuela.

Con los últimos anuncios hechos ayer, dijo que Maduro incrementó el Salario Mínimo de Bs.27.092,10 a Bs.40.638,15 (50%) + Cesta Ticket Bs.63.720 = Bs.104.358,15.

Lo que se traduce en más inflación, más desempleo y más pobreza para los que no tienen un salario.