Datanalisis: PSUV deja de ser el principal partido del país al caer a 18%

Para José Antonio Gil Yépez, director de la encuestadora, los venezolanos han dejado de identificarse tanto con el PSUV como con la oposición para autodefinirse como Ninis “que se ubican en 45%”

CARACAS.- El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, explicó que el auge del chavismo que se mantuvo desde el año 2002 en adelante se ha frenado, porque muchos simpatizantes del gobierno comenzaron a emigrar a la oposición. “Ahí tenemos un fuerte repunte de los opositores”, aseguró

En el espacio A Tiempo de Unión Radio, precisó que en la actualidad la autodefinición política de yo soy de oposición se ubica en 47%, la de soy chavista está en 20% y la de los Ni ni se posiciona en 33%. “Lo que ha cambiado mas en estas últimas semanas, desde que la oposición aceptó la mesa de diálogo, es que el salto ha sido más moderado que el ocurrido en 2003”.

Gil Yépez explicó que en cuanto a la identificación partidista, la cifra de independientes, que equivaldría a los ni ni, se ha incrementado en la medida en que bajo la identificación partidista tanto con el Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, como con los partidos de oposición”

“Los independientes se encuentran en 45% mientras que los opositores alrededor de 27% y el PSUV solo suma 18%. La gran noticia es que el PSUV perdió desde 2004 para acá la primicia como el principal partido del país, Chávez lo dejo en 40% y bajo la administración de Maduro ha bajado a menos de la mitad”, detalló.

El director de Datanalisis explicó que a los ni ni los define su rechazo tanto al chavismo como a la oposición. “Quieren diálogo y paz, están hartos del conflicto entre el gobierno y la oposición. Para esa gente el sentarse en la mesa de diálogo era una oportunidad positiva”.

Sin embargo, Gil Yépez agregó que el diálogo fue rechazado por el 50% de las personas que se definen políticamente como opositores, pues no tenía sentido cambiar la agenda que llevaba hacia el Referendo Revocatorio, que estaba ganado con 81% de los votos, por la ayuda humanitaria, el reconocimiento de la AN y la liberación de los presos políticos. “Produjo un rechazo dentro de los que se siguen llamando opositores (…) que no dejan de ser opositores pero le bajan los puntos a su identificación con los partidos de oposición”.

Unionradio