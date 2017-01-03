Ene 03, 2017 wp_elregional Nacionales 0
HASTA SU ÚLTIMO REGISTRO NO SE REPORTÓ NINGÚN INCONVENIENTE CON LAS DEPENDENCIAS DE TRÁNSITO AÉREO. AL CONOCERSE QUE LA AERONAVE NO ARRIBÓ A SU DESTINO, SE DIO PARTE DE INMEDIATO A LAS AUTORIDADES AERONÁUTICAS COMPETENTES, (INAC, SAR, FANB), DECLARANDO OFICIALMENTE LA DETRESFA (FASE DE SOCORRO) Y ACTIVANDO UNA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN LA CUAL SE ENCUENTRAN EMPEÑADAS VARIAS AERONAVES DE ALA FIJA Y ROTATORIA, ASÍ COMO DIVERSAS UNIDADES, EQUIPOS Y MEDIOS FLUVIALES Y TERRESTRES DE LA FANB, APOYADA POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CONOCEDORAS DE LA GEOGRAFÍA DE LA ZONA, CON EL OBJETO DE LOGRAR LA UBICACIÓN DE LA AERONAVE.
ES DE RESALTAR QUE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS HAN SIDO ADVERSAS DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS, SITUACIÓN CORROBORADA POR EL INFRASCRITO DESDE EL 29DIC16, EN VISITA EFECTUADA A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DEL ESTADO AMAZONAS; LO CUAL HA DIFICULTADO LAS LABORES DE BÚSQUEDA, HASTA AHORA INFRUCTUOSAS. SE MANTIENE CONTACTO PERMANENTE CON LOS FAMILIARES A FIN DE INFORMARLES EL RESULTADO DE ESTAS OPERACIONES.
LA INSTITUCIÓN CASTRENSE REITERA QUE HA DESPLEGADO TODO SU POTENCIAL EN LA INTENCIÓN DE LOCALIZAR ESTA AERONAVE, ELEVANDO ORACIONES PARA QUE LOS SOLDADOS DE LA PATRIA QUE EN ELLA SE DESPLAZABAN, CUMPLIENDO EL SAGRADO DEBER DE DEFENDER LA SOBERANÍA NACIONAL, ASÍ COMO NUESTROS COMPATRIOTAS QUE LES ACOMPAÑABAN, SE ENCUENTREN A SALVO. REITERAMOS TAMBIÉN EL FIRME PROPÓSITO DE SEGUIR CONSTRUYENDO UNA NUEVA FRONTERA DE PAZ, QUE GARANTICE BIENESTAR, SEGURIDAD Y DESARROLLO PARA TODO EL PUEBLO VENEZOLANO.
“CHAVEZ VIVE…LA PATRIA SIGUE”
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Y COMANDANTE ESTRATÉGICO OPERACIONAL
Fuente: MINCI
Ene 04, 2017 0
Ene 04, 2017 0
Ene 04, 2017 0
Ene 04, 2017 0
Ene 04, 2017 0
Ene 03, 2017 0
Ene 03, 2017 0
Ene 03, 2017 0
Ene 04, 2017 0
Ene 03, 2017 0
Ene 03, 2017 0
Ene 03, 2017 0La filial agroindustrial mantiene los respectivos controles anuales y semestrales en todas sus unidades de producción Cumpliendo con el protocolo en materia de sanidad animal, Petróleos de...
Ene 03, 2017 0No queremos empezar el 2017 con esta noticia. Chino y Nacho son sin duda uno de los mayores exponentes del género urbano en la actualidad. Los venezolanos han logrado posicionar varios de sus temas en los primeros lugares, hacen conciertos en todos lados y las vistas en sus videoclips son...
Ene 03, 2017 0
Ene 03, 2017 0