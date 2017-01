¿Cómo han sido las keynotes de Apple estos 10 años?

Mañana es el gran día de Apple. No, no es que vayan a presentar ese próximo iPhone del que tantos rumores hemos oído, sino que se cumplen 10 años desde su primera presentación –o keynote, como les gusta llamarlas a ellos. Sin duda, este hecho no podía pasar desapercibido, y toca celebrarlo como debe ser, rememorando las keynotes de Apple desde aquel 9 de enero que todo lo cambió.

2007: El principio de todo

No acababa sino de empezar 2007 y el más que mítico Steve Jobs convocaba a los medios en la MacWorld Expo para anunciar el cambio de nombre de la empresa –de Apple Computer a Apple Inc.– y la llegada al mercado del móvil que revolucionaría el panorama de aquel entonces: el iPhone. Además de este, presentaron el Apple TV, otro producto igualmente revolucionario.

2010-2013: Y el negocio siguió creciendo

Los chicos de Cupertino siguieron sacando nuevos modelos del iPhone, a las vistas del éxito cosechado por el primer modelo. Sin embargo no quisieron quedarse ahí y en 2010 trajeron otro producto revolucionario: el iPad, un concepto de iPhone de mayor tamaño que venían desarrollando incluso desde antes de la salida del iPhone pero que retrasaron ante el éxito de su teléfono.

Un par de años más tarde, en la keynote de marzo de 2012, Tim Cook nos introdujo el precedente de Siri, un intento no demasiado logrado de asistente personal en su versión japonesa. Ese mismo año, en octubre, llegó el turno de que el iPad Mini viera la luz, junto al MacBook en su versión Retina y al iMac.

En 2013 se produjo el mayor boom de ventas de la firma californiana, y es que ese año sacaron al mercado el superéxito en ventas que ha sido un móvil tan icónico como el iPhone 5S, el último –con perdón del iPhone SE– de la extirpe de las 4 pulgadas, y que aún a día de hoy es fácil de ver por la calle.

De 2014 a hoy: el Apple más “Pro”

Si bien desde sus inicios, los iPhone habían sido pura innovación, esto cambió en 2014, para dar paso a un cambio aún más innovador. En la keynote del 9 de septiembre del 2014 llegó el iPhone 6, con un diseño tan cuidado y estético que aún podemos verlo en los últimos dispositivos de la marca. Apenas un mes –y una semana– más tarde, Apple daba un giro a su línea de iPad, con la inclusión del Touch ID en el iPad Air 2 y el iPad Mini 3.

Así continuó Apple hasta su ya conocido “Nos vemos el 7”, eslogan con el que crearon un gran hype para la keynote en la que veríamos el iPhone 7, en la que también nos trajeron unos de los más controvertidos auriculares bluetooth, los AirPods.

Sin embargo, todas estas presentaciones nos saben a poco, y desde Applesencia esperamos con ganas los próximos eventos de los de Cupertino y cómo no, la llegada del iPhone 8 y, quién sabe, quizás de algún otro one more thing.