Cinco cosas que esperamos de Apple en 2016 y pueden llegar en 2017

En constante renovación, el gigante de la manzana trae grandes novedades este año —

Emocionados por los continuos avances del Apple, en el 2016 le demandamos más de lo que podía darnos. Es cierto, la mayoría de estas expectativas se crearon en base a las increíbles novedades impuestas este año a cada dispositivo del gigante de la manzana.

Con motivos o no, para el pasado 2016 esperamos algunas cosas de Apple que no se cumplieron. A pesar de los rumores y las noticias que calificaban como inminentes algunas reformas, el año terminó y no todos los proyectos de los dirigidos por Tim Cook se cumplieron. La buena noticia es que comenzamos un nuevo año, con energías renovadas y seguidores expectantes ante los posibles cambios.

Lo que no se dio en 2016 podría llegar a pasar en 2017, pues está claro que Apple no busca detenerse en su lucha por lograr mejores experiencias de uso para sus seguidores. Por eso, repasamos las 5 cosas que Apple parecería dejar pendientes para este año, y podrían llegar a anunciarse en alguna de las próximas Keynote.

1) El teclado de tinta electrónica

Antes del lanzamiento de la nueva MacBook Pro distintos portales especializados informaban sobre la posibilidad de este cambio. La inclusión de un teclado con tinta electrónica parecía casi inminente, sin embargo, el cambio radical que incluyó este dispositivo fue la polémica Touch Bar. Los rumores de un contrato con una empresa australiana para elaborar el innovador teclado aún no se detienen, por lo que quizá este cambio podría llegar este año y de alguna forma mimetizarse con la nueva barra de las MacBook.

2) El coche inteligente

En la lucha por dominar el mercado del coche inteligente, varias veces se dijo que Apple lanzaría su primer modelo en 2016, aunque finalmente no ocurrió. Si bien se conocieron avances sobre los diseños y funcionalidades que la compañía de la manzana emplearía, este proyecto quedó almacenado por un tiempo. Por lo que se sabe hasta el momento la idea se mantiene latente, pero en reserva en tanto se busca crear una verdadera diferencia con las ofertas de la competencia.

3) El iPhone azul

Antes del lanzamiento del modelo del iPhone 7 la web se llenó de imágenes, vídeos y noticias que pronosticaban este cambio. No se sabe a ciencia cierta si Apple lo consideró posible en algún momento, pero si lo hizo no fue para el iPhone 7. Este año llega un nuevo modelo de iPhone, en el que quizá podremos ver este color que para algunas religiones es símbolo de “algo superior”.

4) La desaparición del botón de silencio

Continuando con los rumores frustrados del iPhone, apareció la supuesta idea de una desaparición del switch ubicado junto a los botones de volumen que permite cambiar de modo normal a silencio con un simple movimiento. Pues bien, el botón de silencio se mantuvo en su sitio con el iPhone 7, donde lo único que cambió en referencia al sonido fueron los auriculares. De todos modos, no se descarta que esto pueda suceder este año, cambiando el tradicional control por algún método más práctico de realizar este cambio. Aunque parezca algo sencillo y poco relevante en el diseño de un iPhone, es justamente en las cosas pequeñas donde Apple busca diferenciarse, y si de crear un diseño más estilizado se trata no escatimarán en la reducción de botones y comandos que pueden ser fácilmente reemplazados.

5) Habilitar iMessage para Android

En la Keynote de octubre este era uno de los avances más esperados, que casi se presentaba como un hecho concreto. El rumor de que Apple llevaría alguno de sus servicios fuera de sus plataformas fue enteramente desmentido, partiendo de la base de que contar con este sistema único garantizaba un aumento en las ventas de dispositivos Apple. Lo que no se descarta es un cambio en esta funcionalidad, que de acuerdo a los usuarios necesita una renovación en su diseño.