Cesar Torrealba: Ha llegado el momento de aplicar la desobediencia civil en el país

Daniela Caldera. Guanare —

“La clase política actual ha demostrado que actúa para mantenerse en el poder y cohabitar en él, cogobernar y asistirse en momentos donde fuerzas que busquen conquistar la Libertad puedan desestabilizarlos. Rumbo Libertad quiere ser la expresión de lo mejor que tiene nuestra nación y para eso, nos estamos uniendo quienes piensen y sientan lo mismo: podemos hacer grande a éste país nosotros mismos sin esperar que las cosas nos caigan del cielo. Ha llegado el momento de la desobediencia civil”.

Así se expresa César Torrealba, integrante del movimiento Rumbo Libertad en Portuguesa, quien señala que en lo que le ha llamado más la atención del movimiento político Rumbo Libertad no es la búsqueda de un cargo sino es la liberación de la dictadura de nuestra nación con un proyecto realista y concreto. “El remedio para esta enfermedad es la desobediencia civil; de modo que con una planificación seria, táctica, la conducción correcta de nuestras rebeldías individuales con perspectiva clara de lo que queremos, a dónde queremos llegar y quiénes queremos hacerlo, rescataremos a Venezuela”.

“Nadie los toma en serio, sus posiciones no cuentan con apoyos firmes, no se les presta atención y sus trayectorias dejan de avalar la confianza dada por el ciudadano en su momento, y esto se deja en evidencia cuando los mismos ciudadanos manifiestan no sentirse representados, de igual manera se pueden mencionar otros factores como lo son la corrupción, la ineficacia de los partidos MUD y PSUV, la incongruencia de sus principios con sus conductas. Otro factor muy importante que ha permeado en la desconfianza es el establecimiento de burocracias al interior de los partidos políticos y el cuadre electoral”, finalizó.