Apple retira a ‘The New York Times’ de su tienda de aplicaciones en China

El gigante tecnológico estadounidense Apple ha retirado al diario The New York Times de su tienda de aplicaciones en China por lo que la compañía considera una infracción de la normativa local, informó hoy la empresa. “Durante un tiempo, a la aplicación de The New York Times no se le ha permitido mostrar contenido a la mayoría de sus usuarios en China y hemos sido informados de que la aplicación viola las regulaciones locales”, señaló una portavoz de Apple en un comunicado.

“Como resultado, debe ser retirada de la tienda de aplicaciones de China. Cuando esta situación cambie, la tienda de aplicaciones volverá a ofrecer la aplicación de The New York Times para su descarga en China”, añadió la declaración.

El diario neoyorquino explicó en un artículo publicado en su versión digital que Apple ha actuado a petición de las autoridades del gigante asiático y lamentó que, con esta decisión, se corta uno de los últimos canales que tenía para llegar a sus lectores chinos, al estar su página de internet bloqueada en el país desde 2012.

‘The New York Times’ precisó que sus versiones en inglés y en mandarín fueron quitadas de la tienda de aplicaciones de Apple el pasado 23 de diciembre. “La petición de las autoridades chinas de retirar nuestras aplicaciones es parte de su intento más amplio de evitar que los lectores en China accedan a cobertura informativa independiente de The New York Times en ese país”, indicó una portavoz del diario, Eileen Murphy. La web del periódico estadounidense fue censurada en China en 2012 a raíz de la publicación de una serie de informaciones sobre la riqueza del entonces primer ministro del país, Wen Jiabao.

Otros medios de comunicación tanto internacionales como chinos, así como redes sociales como Facebook o Twitter, están bloqueados en el gigante asiático, donde las autoridades también censuran los mensajes y contenidos que comparten sus ciudadanos a través de internet.

Sin embargo, en China, el país con más internautas del mundo, muchos usuarios utilizan las llamadas “redes privadas virtuales” (o VPN, en inglés), unos programas que permiten conectarse a la red desde servidores extranjeros y esquivar los controles del Gobierno.