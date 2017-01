Ángel Galindez: Esperamos que Hugo Mora cumpla con la entrega de juguetes a niños

Daniela Caldera. Guanare —

“Vista la preocupación que tenemos los miembros del consejo comunal de nuestra comunidad por el sectarismo y exclusión que se ha presentado con la entrega de juguetes para los niños en nuestro sector por parte del estado mayor de alimentación; nos vimos en la necesidad de reunirnos con su representante Hugo Mora a quien le manifestamos nuestra incomodidad por lo que está ocurriendo, ya que no es justo que se quiera jugar con la ilusión e inocencia de los niños”.

Estos argumentos fueron dados por el dirigente y luchador social Ángel Galíndez, quien comentó que en reunión con la persona antes mencionada, éste les manifestó que va hacer las diligencias para que esto sea resuelto toda vez que si entregaron juguetes a la comunidad pero no entiende cómo fue distribuido por el Clap para un solo sector”.

Galindez, ratificó que “mi hijo menor tiene 25 años a punto de egresar como ingeniero pero me duele por los niños de mi comunidad que a cada momento preguntan por sus juguetes, no me queda otra que decirles que Dios les perdone el alma podrida de mezquindad que tienen, por qué les voy hacer referencia al poema del poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco. “Cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo”, o sea que no solo te duele o sufres por lo que le pasa a tu hijo sino por lo que le pasa al hijo de tu vecino o a cualquier otro niño”.

Aprovecho para agradecer la receptividad de Hugo Mora, “y un abrazo fraterno a ese gran equipo de trabajo de nuestro sector por esa enorme gestión social en la que me acompañan para que nuestros niños y vecinos sean beneficiados sin exclusión alguna. Les recuerdo que aun en algunas urbanizaciones privadas, con la situación que estamos viviendo, no todos tienen para comprarles a sus hijos un regalo del niño Jesús, de modo pues que hagan una consideración de algunas de esas urbanizaciones”.