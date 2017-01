En entrevista en el programa La Pauta de Hoy transmitido este martes por Venezolana de Televisión (VTV), el analista detalló que con la reducción en la producción del crudo a 1.2 millones de barriles diarios los precios del petróleo venezolano repuntarán, lo que se traducirá en mayores ingresos de divisas, se facilitarán las importaciones y se dinamizará la economía además de disminuir el desabastecimiento.Enfatizó que el convenio beneficia a todos los países del mundo porque el petróleo es el que facilita el transporte de mercancía a nivel mundial.

Criticó que la derecha venezolana desprestigie lo alcanzado por los países miembros y no de la Opep.

“La función de ellos (de la derecha venezolana) y por eso reciben financiamiento, es eliminar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se desplome el precio del petróleo para que la gasolina se pueda vender barata en los países consumidores a costa del empobrecimiento de Venezuela”, dijo.

Manifestó que la ultraderecha busca con el portal web de Dólar Today que las importaciones se realicen en función del dólar especulativo para que se genere un proceso de inflación en la economía del país.

“El mercado paralelo de Dólar Today no responde solamente a lo económico, ellos fijan una paridad a montos propios sin ningún motivo, sin ninguna razón. Eso está demostrado, el día que Venezuela logró el acuerdo con los Opep y No Opep dispararon el precio del dólar, económicamente eso no tiene lógica, ellos fijan el precio como les da la gana”, subrayó.

Venta de gasolina en la frontera

El analista indicó que “el tener unas bombas en que puedan venir ciudadano de la República de Colombia a llenar sus tanques de gasolina y pagarlos en divisas es altamente positivo, un ingreso nacional para Pdvsa (Petróleos de Venezuela) y Venezuela”.

Agregó que lo ideal sería expandir el plan en toda la frontera porque mientras más bombas se tengan “menos incentivos hay para el contrabando de extracción”.

La República Bolivariana de Venezuela inició este lunes dos de enero la venta de gasolina en moneda internacional, en la zona fronteriza con Colombia (Ureña y Paraguachón) a través de las estaciones autorizadas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).