Alcalde de Ureña dice que venta de gasolina en pesos no combatirá el contrabando

“Yo pienso que primero han debido decretar la apertura de los puentes internacionales antes de ponerse a decir que iban a vender gasolina en pesos”, dijo García.

Sin embargo, el burgomaestre de la ciudad limítrofe aseguró que la medida si será implementada. “Según el gobierno iba a ser el 2 de enero pero eso no sucedió”. Dijo que están haciendo los últimos arreglos en las estaciones de servicios que están a ambos costados del puente Francisco de Paula Santander, “pero no se ha empezado a vender combustible en el Táchira”. Agregó que no sabe si este martes inicie la operación.

Para García el precio de 1200 pesos por litro de gasolina no podrá competir con el precio que se maneja en la frontera producto del contrabando, que es uno de las razones que argumentó el Gobierno para la aplicación de la medida.