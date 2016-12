Trump elige como asesor comercial a economista que propone línea dura con China

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Peter Navarro, un economista que ha instado a una línea dura sobre el comercio con China, a la cabeza de un recién formado Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, dijo el miércoles su equipo de transición.

Navarro es un académico que escribió una serie de libros de divulgación y dirigió un documental que describe la amenaza que representa China para la economía de Estados Unidos, así como el deseo de Pekín por convertirse en la potencia económica y militar dominante en Asia.

El equipo de Trump alabó a Navarro en un comunicado donde lo describió como un economista “visionario” que “desarrollará políticas comerciales que reducirán nuestro déficit comercial, ampliarán nuestro crecimiento y ayudarán a detener el éxodo de puestos de trabajo desde nuestras costas”.

Trump, un republicano, hizo del comercio una parte central de su campaña presidencial y arremetió contra lo que dijo eran malos acuerdos que Estados Unidos firmó con otros países. Ha amenazado con fijar altos aranceles a los productos procedentes de México y China una vez que asuma el cargo el 20 de enero.

Navarro, de 67 años, es profesor de la Universidad de California, en Irvine, y aconsejó a Trump durante su campaña. Es autor de varios libros, entre ellos “Death by China: How America Lost its Manufacturing Base”, que sirvió de base para un documental del mismo nombre.

Si bien Trump alabó la “claridad” de los argumentos de Navarro y la “rigurosidad de su investigación” en el comunicado, pocos economistas han apoyado sus ideas.

Marcus Noland, un economista del Instituto Peterson de Economía Internacional, comparó un estudio escrito por Navarro y Wilbur Ross, quien fue nombrado como secretario de Comercio de Trump, con “el tipo de pensamiento mágico mejor reservado para las realidades ficticias” por lo que dijo era un análisis económico fallido.