The New York Times: “Venezuela es hoy una economía zombi”

El diario estadounidense descarta la tesis del Ejecutivo nacional de que mafias almacenaban los billetes de 100 bolívares en otros países —

“Venezuela es actualmente una economía zombi, pues sufre la inflación más alta en el mundo, su contracción alcanza 20% en dos años y presenta escasez de productos básicos únicamente visto en las economías comunistas del siglo XX”, reseñó el diario estadounidense The New York Times en una reciente publicación.

Criticó la decisión del presidente Nicolás Maduro de retirar de circulación los billetes de 100 bolívares, generando una crisis de papel moneda.

“¿Tiene sentido desaparecer el efectivo sin estar preparado y de una forma que golpea con más fuerza a los más pobres? La respuesta es negativa y solo puede ser entendida como el corolario de un modelo económico que fracasó hace mucho tiempo, pero que persiste en sus errores para tormento de los venezolanos”, se lee.

En la nota publicada se recuerda que en la anterior reconversión monetaria, en 2008, tanto los viejos como nuevos billetes convivieron por tres años. El Ejecutivo pretendía dar tres días para retirar de circulación los billetes de 100 bolívares, pero al terminar dicho plazo no se vieron los nuevos billetes.

The New York Times destaca que la tesis del gobierno de que los billetes estarían almacenados por mafias es falsa, debido a que el bolívar no es utilizado como reserva de valor por la inflación que ha sufrido.

“El billete de cien bolívares compraba veintitrés dólares en 2008, pero hoy compra apenas cuatro centavos de dólar a precio de mercado negro. Nadie puede beneficiarse de su acumulación masiva, mucho menos pagando costos de transporte y almacenamiento en algunos de los países más caros del mundo, sin mencionar los riesgos de introducir dinero en efectivo en esas cantidades en cualquiera de los países mencionados”, se lee en la publicación.