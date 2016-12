@RodriguezT4F “El pueblo le dio oportunidad a la Mud, al Gobierno y se burlaron”

El ex ministro de Interiores, Justicia y Paz, M/G Miguel Rodríguez Torres, fijó a través de su Twitter su posición crítica al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, en torno a la polémica medida del billete de 100 bolívares, a la mesa de diálogo y a la detención del dirigente chavista Freiman Páez.

En ese sentido Rodríguez Torres le indicó al presidente Maduro que: “No se puede culpar al pueblo y al mundo entero y jamás asumir los errores en políticas públicas, eso no es revolucionario, presidente, quien le recomendó esa idea absurda lo mínimo que debe hacer es una reprensión pública y sacarlo del gobierno!!!”

“La medida de los billetes fue a todas luces una improvisación que “le quemo las manos a la mafia” y la Navidad al pueblo” Dijo Torres.

“El pueblo dio una oportunidad al Gobierno y oposición en la mesa de diálogo, se burlaron y vieron cara de tontos al pueblo”

“En Apure un reyezuelo judicializa la justicia, aprovecha para señalar a todos sus adversarios en un mismo saco, Freiman no es mi amigo y siempre ha adversado a mi padre, pero hoy levanto las banderas por la libertad de opinar y disentir”

“Siempre he congeniado con quienes con valor me dicen la verdad y no con los adulantes que quieren alegrarme el oído” Finalizó Torres.