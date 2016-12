Otro pozo de agua activo la Alcaldía de Páez

Julio Cesar Rojas

Una vez mas la alcaldía de Páez puso en marcha el pozo profundo de la comunidad Nueva Venezuela, construido por el ayuntamiento para el fortalecimiento de la red de abastecimiento de agua potable en la zona.

Acompañado de vecinos del sector, el alcalde Efrén Pérez informó que ante la debilidad con la distribución del vital líquido, se comprometió al montaje en su totalidad del pozo, con una inversión que alcanza los 39 millones de bolívares.

“Como alcaldía hemos venido solventando y colocándonos al frente del restablecimiento del servicio en cuanto pozos se refiere, y aquí estamos en la etapa final de conexión a la red que surte de agua a la comunidad; desde la perforación, aforo, electrificación, compra de bomba y motor; todo lo que conlleva a nivel técnico para su establecimiento y puesta en funcionamiento” subrayó Pérez.

La primera autoridad local detalló que a través de su gestión se ha materializado la rehabilitación de más de 20 pozos, y en lo que va de 2016 ya se han puesto en marcha 5 de estas estructuras. “Hemos venido realizando este trabajo gracias a nuestro equipo altamente capacitado donde se manejan conocimientos en acueductos, electrificación, aforo; con el fin entregar las obras como debe ser. Ejemplo de ello los pozos reactivados en Durigua, el Trigal, Victoria 4 de Febrero, Padre Moreno y El Gavilán”, manifestó.

Por último, el mandatario municipal hizo hincapié que a pesar de comprometerse en asamblea de ciudadanos con la recuperación del pozo Nº 10, ubicado en La Batalla, Hidrosportuguesa decidió responsabilizarse en cumplir tales mejoras. “Aunque me comprometí con la comunidad, la hidrológica asumió de una forma firme la reactivación del pozo Nº 10. Esperemos que cumpla, si no, como siempre me tocará dar la cara” enfatizó el burgomaestre.