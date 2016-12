Luis Fadul, AD: Este gobierno desagració la navidad sin efectivo, sin estrenos ni hallacas

Daniela Caldera. Guanare —

Este gobierno no se cansó de decir en los últimos meses que los opositores le íbamos a desgraciar la navidad a los venezolanos, engañando una vez más a nuestro pueblo, porque claramente se vieron evidenciadas sus intenciones con las ultimas acciones cometidas en contra del pueblo venezolano”.

Tales argumentos son expresados por el dirigente municipal de Acción Democrática en Guanare Luis Fadul, quien dice que quien desgració la navidad fue el mismo gobierno, porque aquí llegó el mes de diciembre, pero no llegó la navidad. “No podemos negar como católicos que la única alegría que sentimos es dada por el nacimiento de nuestro niño Dios, acontecimiento que no alegra a los marxistas leninistas, que en honor a la verdad no creen en Dios, sino en el materialismo científico, y solo nombran a Dios a conveniencia”.

Asegura Fadul que no puede haber navidad sin dinero para comprar, sin hallacas para comer, sin pan de jamón porque esta muy caro y sin estrenos para los pequeños de la casa. “El gobierno hasta el tiempo lo cambio porque no creen en las doce campanadas, y ya ni San Nicolás existe porque no hay gordos y nadie quiere ponerse una pinta de color rojo”.